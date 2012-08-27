صدور 8 هزار سند مسکن مهر در 4 ماهه سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن بکائیان با اشاره به رشد 93 درصدی صدور اسناد مالکیت کاداستری یا تک برگ طی 4 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: 630 هزار و نهصد و بیست و نه فقره سند کاداستری طی این مدت صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل 327 هزار و سیصد و پنجاه فقره سند بوده است.

وی افزود: مجموع اسناد مالکیت صادره نیز طی این مدت 640 هزار و دویست و پنجاه فقره بوده که در مقایسه با آمار 511 هزار و چهارصد و هفتاد و نه فقره مدت مشابه سال قبل، 25 درصد رشد داشته است.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: سهم اسناد مالکیت کاداستری صادره طی این مدت نیز در مقایسه با کل اسناد مالکیت صادره 99 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 54 درصد رشد داشته است.

بکائیان از رشد 177 درصدی صدور اسناد مسکن مهر نیز طی این مدت خبر داد و گفت: تعداد هشت هزار و یکصد و ده سند مسکن مهر طی چهار ماهه سال جاری صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل دو هزار و نهصد و بیست و چهار فقره بوده است.

وی یادآور شد: پاسخ به استعلام و اعلام وضعیت املاک نیز طی این مدت با 24 درصد رشد همراه بوده و به یک میلیون و دویست و شصت هزار و 228 فقره استعلام رسیده است.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: با راه‌اندازی سامانه استعلام الکترونیکی تمامی این پاسخها با شیوه الکترونیکی به متقاضیان ارائه شده است.