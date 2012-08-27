حمید صافدل در گفتگو با مهر گفت: قدمت تحریم‌های اتخاذ شده بر علیه ایران از ابتدای انقلاب اسلامی و شدت آن از آغاز فعالیت‌های صلح‌ آمیز هسته‌ای کشور بوده است و در هر برهه‌ ای از زمان رویکرد و شیوه عمل تحریم‌ کنندگان به تناسب تغییر شرایط داخلی کشور و نیز تحولات جهانی تغییراتی داشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به تازگی موضوع تحریم بانک مرکزی، نفت و نیز تشدید تحریم ناوگان ملی کشور شرایط متفاوتی را ایجاد کرده است که حاکی از شانه خالی کردن طرف‌های غربی از تعهدات مسلم قواعد بازرگانی بین‌المللی است.

وی تصریح کرد: واقعیت غیرقابل انکار این است که غرب نیز به آن اذعان دارد و آن اینکه، تحریم و فشار علیه کشوری مانند ایران با ذخایر عظیم طبیعی و استعدادهای سرشار ذاتی گرچه در کوتاه مدت به زعم آنها فشار مضاعفی را به ایران تحمیل خواهد کرد؛ اما این موضوع در صورت تداوم اگر در میان مدت تبعاتی داشته باشد؛ اما در بلندمدت با مدیریت موثر، برنامه‌ریزی صحیح و اتخاذ یک طرح مدون و جامع‌ نگر با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و بالفعل نمودن توان بالقوه کشور در همه زمینه‌ها تبدیل تهدید به نوعی فرصت و به زبان دیگر، یک بازی برد- باخت به نفع ایران خواهد بود.

به گفته صافدل، جمهوری اسلامی ایران همواره ثابت کرده است؛ با تکیه بر نیروی جوان، تحصیلکرده، مومن و متعهد خود می‌تواند بر تمام سختی‌ها فائق آمده و از هر تهدیدی برای خود فرصتی بسازد. 8 سال جنگ تحمیلی و پیشرفت هایی که به مدد خداوند متعال و همت جوانان داشتیم تصدیقی بر این مدعا است.

وی اظهار داشت: بومی‌سازی بسیاری از تکنولو‍‍ژی‌های مورد نیاز صنعت، تولید انواع داروهای بیماری‌های خاص که اغلب امتیاز ساخت آنها در انحصار یک یا دو شرکت بوده است، توسط محققان و پژوهشگران ایرانی از مواردی است که در زمان تحریم با همت اندیشمندان و پژوهشگران ایران در کارنامه درخشان علمی کشور در زمینه تولیدات های‌ تک و در پاره‌ای موارد تجاری نمودن و صادرات آن به ثبت رسیده است.

صافدل گفت: آنچه در این مجال قصد داریم به آن بپردازیم بررسی رد پای تحریم‌ها در نحوه رشد صادرات غیرنفتی کشور است که دقیقا خلاف جهت اهداف تعیین شده خود در حرکت است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری راهکار برون رفت از شرایط موجود عنوان شده است از جنبه‌های مختلف قابل تامل است. ضمن اینکه هرگاه بنگاه های ایرانی با اعتقاد به اقتصاد مقاومتی مسیر خود را ترسیم نمایند، افق های جدیدی به روی آنها گشوده خواهد شد، نخست موضوع ارتقای بهره‌وری در در زمینه‌های مختلفی همچون نیروی انسانی، انرژی و مواد اولیه است.

وی اظهار داشت: تعریف و تبیین اهداف و وظایف هر یک از پرسنل که بی شک آموزش، توان و وقت آنها جز دارایی‌های هر بنگاهی محسوب می‌شود، به همراه تقسیم کار مناسب و متناسب، نظارت فرآیندی بر نحوه انجام امور و استفاده از ماشین‌آلات با تکنولوژی روز به جای ماشین‌آلات مستعمل و انر‍ژی‌بر در کنار اتخاذ روش هایی برای جلوگیری از اتلاف مواد اولیه و اعمال دقت در کلیه مراحل تولید همگی می‌توانند ضمن تضمین و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، هزینه‌های یک بنگاه تولیدی را کاهش دهد.

صافدل گفت: محصولی که مبتنی بر نیاز بازار مصرف، با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای کیفی تولید شده و قیمت معقولی نیز داشته باشد، یک مزیت تجاری به حساب می‌ آید؛ چرا که ضمن تامین نیاز بازار داخل می‌تواند در زمره کالاهای صادراتی نیز قرار گیرد؛ این در حالی است که محصول باکیفیت تولید داخلی می‌تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت واردات کالاهای خارجی به حساب آید و اینجا است که انجام مطالعات بازار به منظور شناسایی بازارهای هدف مستعد برای دریافت این محصولات می‌تواند دروازه آن بازارها را به روی ما بگشاید.

وی تصریح کرد: به هر حال نباید از این واقعیت غافل شد که گرچه آمریکا و متحدان غربی‌اش محدودیت‌هایی برای کشورهایی که با ایران روابط تجاری دارند ایجاد می‌نمایند؛ اما هر کشوری بیش از آنچه به این محدودیت ها بیاندیشد در راستای منافع کشور خود حرکت می‌نماید.

صافدل گفت: ناگفته نماند که اتخاذ استراتژی‌هایی چون کشف بازارهای جدید صادراتی، تدوین سیاست‌های وارداتی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور، تسهیل قوانین و مقررات با رویکرد صادرات محوری و نظارت بر حسن اجرا، برنامه‌ ریزی زمان‌بندی شده با انگیزه بهبود شاخص‌های کسب و کار و تخصیص هدفمند منابع به هر بخش متناسب با شرایط، راهکارهایی برای استفاده از این فرصت محسوب می‌شوند.

وی اظهار داشت: می‌توان گفت کلید طلایی ایران برای استفاده از فرصت ایجاد شده برنامه‌ریزی و مدیریت کارآمد و تعامل موثر و مسئولانه تمامی نهادهای دولتی و خصوصی در انجام وظایف است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: فراهم نمودن زمینه‌های برگزاری اجلاس غیرمتعهدها نشان از دیپلماسی هوشمندانه و نقش فعال جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی داشته و فرصتی طلایی برای نمایش توانمندی‌های کشور و به میدان آوردن ظرفیت‌های خاموش در سایه تعامل با اعضای جنبش مذکور است.

وی تصریح کرد: در اقتصاد به هم تنیده جهانی امروز جایگزینی برای کشوری سوق‌الجیشی و استراتژیک همچون جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد که طبیعتا این موضوع می‌تواند فرصت‌های بسیاری را در اختیار کشور قرار دهد که تنها شرط بهره‌گیری از فرصت‌ها همان استفاده از کلید طلایی است که پیش‌تر به آن اشاره شد.