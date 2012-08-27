شرکت 4 هزار مددجوی بهابادی در ضیافت افطاری مقام معظم رهبری در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان باقری ضمن بیان این خبر اظهار داشت: این ضیافت افطاری در روستاهای ده عسکر، ببروئیه، علی آباد و همچنین شهرستان بهاباد برپا شد که امام جمعه، فرماندار و تعدادی از مسئولین این شهرستان نیز در این مراسم حضور داشتند.

این ضیافت برای دومین سال است که برگزار شده و اعتبار آن نیز از سوی دفتر مقام معظم رهبری تامین می‌شود.

بازدید فرماندار بهاباد از منازل ایتام بخش آسفیج



فرماندار بهاباد و همچنین بخشدار آسفیج به همراه مدیر کمیته امداد شهرستان بهاباد از منزل چند تن از ایتام بخش آسفیج بازدید کردند.

در جریان این بازدیدها که در راستای اجرای طرح مفتاح الجنه صورت پذیرفت، مسئولان از نزدیک با مشکلات مددجویان و ایتام آشنا شدند.

در این بازدید ها تعدادی سبد کالا در بین خانواده ها نیز توزیع شد.

تعداد 140 یتیم تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بهاباد قرار دارند که 550 حامی نیکوکار حمایت آنان را بر عهده دارند.