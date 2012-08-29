عوض حیدر پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص رایزنی های ایران در اجلاس غیر متعهد ها برای حل مسئله پرونده هسته ای ایران گفت: موضوع هسته ای ایران ربطی به اجلاس ندارد و موضوعی است که روند طبیعی خود را طی می کند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی افزود: 70 درصد کشورهای جهان در اجلاس غیر متعهد ها در ایران جمع شده اند، این اجلاس در تدوین نقشه راه آینده جهان نقش به سزایی دارد زیرا در طول 3 سال آینده تمام برنامه های جهان بر اساس نتایج حاصله از این نشست برنامه ریزی می شود.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی از ظرفیت دیپلماسی خود برای دفاع از حرکت های بیداری اسلامی و مظلومان جهان استفاده می کند.
شانزدهمین دوره اجلاس جنبش عدم تعهد در حال حاضر در تهران در حال برگزاری است.
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