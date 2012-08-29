  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵

حیدر پور در گفتگو با مهر:

آینده جهان در اجلاس غیر متعهد‌ها برنامه‌ریزی می‌شود

آینده جهان در اجلاس غیر متعهد‌ها برنامه‌ریزی می‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اجلاس غیر متعهد ها با حضور 70 درصد کشورهای جهان برنامه ریزی برای آینده جهان بر اساس نظمی جدید و عادلانه را در دستور کار دارد.

عوض حیدر پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص رایزنی های ایران در اجلاس غیر متعهد ها برای حل مسئله پرونده هسته ای ایران گفت: موضوع هسته ای ایران ربطی به اجلاس ندارد و موضوعی است که روند طبیعی خود را طی می کند.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی افزود: 70 درصد کشورهای جهان در اجلاس غیر متعهد ها در ایران جمع شده اند، این اجلاس در تدوین نقشه راه آینده جهان نقش به سزایی دارد زیرا در طول 3 سال آینده تمام برنامه های جهان بر اساس نتایج حاصله از این نشست برنامه ریزی می شود.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی از ظرفیت دیپلماسی خود برای دفاع از حرکت های بیداری اسلامی و مظلومان جهان استفاده می کند.

شانزدهمین دوره اجلاس جنبش عدم تعهد در حال حاضر در تهران در حال برگزاری است.

کد مطلب 1681586

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