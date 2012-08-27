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۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰

حجت الاسلام پیرعلی:

"خبرگزاری مهر" به حق از بهترین رسانه های استان البرز است

"خبرگزاری مهر" به حق از بهترین رسانه های استان البرز است

کرج – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان کرج ضمن ابلاغ پیام تبریک کسب عنوان برتری "خبرگزاری مهر" در میان مجموعه رسانه های استان به سرپرست و مجموعه پرتلاش این خبرگزاری گفت: خبرگزاری مهر به حق یکی از بهترین رسانه های استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین پیرعلی، مشاور مدیرکل و سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج کسب عنوان برتر در میان رسانه های استان البرز را به  سرپرست خبرگزاری مهر و آن مجموعه تبریک گفت.

درمتن پیام وی آمده است:

"خبرگزاری ها به عنوان مهمترین منبع در خبررسانی به آحاد جامعه هستند. خبرگزاری مهر استان البرز نیز که اکنون به عنوان رسانه برتر انتخاب شد؛ به حق یکی از بهترین رسانه های این استان محسوب می شود.

این انتخاب شایسته را به دست اندرکاران این رسانه به ویژه سرپرست خبرگزاری مهر"سرکارخانم اعظم کریمی" و همکاران پرتلاش ایشان تبریک عرض می کنیم."

کد مطلب 1681590

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