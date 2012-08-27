"خبرگزاری مهر" به حق از بهترین رسانه های استان البرز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین پیرعلی، مشاور مدیرکل و سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج کسب عنوان برتر در میان رسانه های استان البرز را به سرپرست خبرگزاری مهر و آن مجموعه تبریک گفت.

درمتن پیام وی آمده است:

"خبرگزاری ها به عنوان مهمترین منبع در خبررسانی به آحاد جامعه هستند. خبرگزاری مهر استان البرز نیز که اکنون به عنوان رسانه برتر انتخاب شد؛ به حق یکی از بهترین رسانه های این استان محسوب می شود.

این انتخاب شایسته را به دست اندرکاران این رسانه به ویژه سرپرست خبرگزاری مهر"سرکارخانم اعظم کریمی" و همکاران پرتلاش ایشان تبریک عرض می کنیم."