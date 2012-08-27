پروژه مخزن هزار متر مکعبی آب در کانی دینار مریوان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز همزمان با برگزاری برنامه های گرامیداشت هفته دولت طی مراسمی با حضور معاون فرماندار و مسئولان سایر ارگان های دولتی شهر مریوان پروژه احداث مخزن هزار متر مکعبی آب در شهر کانی دینار کلنگ زنی شد.

معتصم بهنام فر با اشاره به مشخصات این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه احداث مخزن ذخیره شهر کانی دینار با ظرفیت هزار متر مکعب بتنی ایجاد و هدف از اجرای آن تامین و ذخیره آب مورد نیاز میان مدت شهر کانی دینار و شهرک هجرت و رفع مشکل کمبود فشار و ایجاد ثبات و بالانسینگ شبکه توزیع آب شرب شهر کانی دینار است.

وی عنوان کرد: این پروژه برای تحت پوشش قرار دادن جمعیتی بالغ بر 18 هزار نفر از جمعیت شهر کانی دینار و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 145 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی طراحی و به مرحله اجرا درآمده است.

لازم به ذکر است احداث و مراسم ساخت این پروژه در مدت زمان یک سال به اتمام می رسد و بعد از بهره برداری مشکلات کمبود این بخش نیز رفع می شود.