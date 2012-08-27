هدف از برگزاری جشنواره شهید رجایی توسعه فرهنگ عدالت گستری است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهرشاد یکشنبه شب در نشست شورای اداری استان کرمان که همزمان با آیین تجلیل از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهیدان باهنر و رجایی اظهار داشت: ارزیابی عملکرد ادارات دولتی یک الزامی قانونی بوده و هر دستگاهی که در این زمینه کوتاهی کرده باشد به عنوان نهادی که در انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کرده، معرفی می شود.

وی افزود: دولت کارآمد و پاسخگو دولتی است که پذیرای ارزیابی و نظارت باشد.

مهرشاد توسعه فرهنگ عدالت گستری، ترویج فرهنگ کار گروهی به جای فردی، افزایش کارآمدی و پاسخگویی و شفافیت عملکرد دستگاههای اجرایی، آگاهی مردم از عملکرد سازمانها و تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و اقتصادی را از جمله اهداف برگزایر جشنواره شهید رجایی برشمرد.

وی گفت: چگونگی ارزیابی عملکرد دستگاهها در سال 90 بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی صورت گرفته و برای هر یک هزار امتیاز در نظر گرفته شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان توانمند سازی نیروی انسانی، اصلاح ساختار و تمرکززدایی، افزایش بهره وری، شهروند مداری و استقرار و توسع دولت الکترونیک را از جمله شاخهای عمومی عنوان کرد.

وی افزود: میزان تحقق اهداف کمی برنامه های توسعه، عملکرد دستگاه در اجرای برنامه های رییس جمهور و وزیران و میزان موفقیت در پروژه های عمرانی از جمله شاخصهای اختصاصی مورد نظر بوده است.

مهرشاد ادامه داد: تعداد دستگاههای مشمول در این طرح در استان کرمان 97 دستگاه بوده که 79 دستگاه در این ارزیابی شرکت کرده اند.

وی گفت: دستگاههایی که در ارزیابی شرکت نکرده اند به عنوان دستگاه ضعیف معرفی شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان افزود: سه دستگاه در مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی، سه دستگاه در شاخصهای اختصاصی،سه دستگاه در زمینه استقرار دولت الکترونیک، ساماندهی نیروی انسانی و تکریم ارباب رجوع به عنوان برتر انتخاب شده است.

مهرشاد ادامه داد: همچنین دو دستگاه شامل بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک تجارت نیز به عنوان دستگاههای مورد نظر استاندار انتخاب شده است.

وی افزود: 10 دستگاه دولتی نیز به عنوان دستگاههای قابل تقدیر معرفی شده است.

چاپ کتاب نقش دستگاههای اجرایی در دفاع مقدس

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان همچنین از چاپ کتابی تحت عنوان" نقش دستگاههای اجرایی در دوران دفاع مقدس" در کرمان خبر داد و گفت: بااتمام این طرح، 90 کتاب در استان چاپ می شود که تا دهه فجر امسال طبق برنامه ریزی های انجام شده 20 دستگاه در این زمنیه کار خود را به پایان می رسانند.

دبیر جلسه شورای اداری استان کرمان افزود: همچنین مقرر شده تا مبحث امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در کلیه جلسات مورد توجه قرار گیرد.

