به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنفرانس «روابط عمومی و صنعت» با موضوع «روابط عمومی، صنعت و تولید ملی» با حضور جمعی از کارشناسان حوزه علوم ارتباطات، روابط عمومی و فعالان بخش صنعت 20 شهریور ماه برگزار خواهد شد.

نقش روابط عمومی‌ در ارتقای کمی و کیفی تولید ملی، روابط عمومی و نقش آن در بازار سازی تولیدات داخلی، روابط عمومی و فرهنگ سازی مصرف تولیدات داخلی، صنعت و تعاملات حرفه‌ای با رسانه‌های عمومی و همکاری روابط عمومی و صنعت در حوزه تبلیغ و نظام‌های دریافت و پرداخت از مهمترین موضوعاتی است که در این کنفرانس یک روزه به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

بنا بر اعلام دبیرخانه این کنفرانس، ثبت نام از مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی برای حضور در این کنفرانس تا 17 شهریو ماه ادامه خواهد داشت و برای این منظور پایگاه اینترنتی www.i-pr.ir در دسترس متقاضیان است.

نخستین کنفرانس «روابط عمومی و صنعت» بیستم شهریور ماه سال جاری در هتل المپیک برگزار خواهد شد.