اقتصاد مقاومتی کلید موفقیت ایران در برابر تحریم ها است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی یکشنبه شب در جمع مدیران دستگاه های اجرایی استان لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی را تکیه بر مزیت ها دانست و اظهارداشت: تحقق اقتصاد مقاومتی تحریم را به فرصت تبدیل می کند.

وی به موفقیت های کشور و استان در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: رشد 25 درصدی ارزش صادارات و کاهش 30 درصدی ارزش واردات نشان از پویایی بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه توجه به بخش کشاورزی لازمه آبادانی کشور است، تصریح کرد: در سال گذشته حجم تولیدات بخش کشاورزی با حمایت دولت از 25 میلیون تن قبل از نقلاب به 110 میلیون تن افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه 33 درصد صادرات کشور، 23 درصد اشتغال و 14 درصد تولید ناخالص ملی به بخش کشاورزی اختصاص دارد، گفت: خودکفایی در بخش کشاورزی موجب اقتدار ملی خواهد شد.

هادربادی به خشکسالی های 14 ساله خراسان جنوبی اشاره کرد و ادامه داد: خشکسالی موجب نشده که توجه دولت به بخش کشاورزی کاهش یابد بلکه اختصاص اعتبارات به این بخش بسیار بالاتر از گذشته هم بوده است.

وی وجود خرده مالکی زیاد، عدم وجود مدیریت یکپارچه اراضی، فرسایش های بادی و آبی و عدم حاصلخیزی خاک را از مشکلات بخش کشاورزی خراسان جنوبی برشمرد و بیان داشت: این مشکلات توان تولید در این بخش را کاهش داده است.

وی اعتبارات بخش کشاورزی استان را در سال 84 معادل 16 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبارات در سال گذشته به 47 میلیارد و 780 میلیون تومان رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به تولید 21 هزار و 300 تن گوشت قرمز در استان طی سال گذشته اشاره کرد و افزود: بیش از 42 هزار تن مرغ، 115 هزار تن شیر و هشت هزار تن تخم مرغ طی سال گذشته در استان تولید شده است.

وی عنوان کرد: واحد های فراوری بخش کشاورزی استان از 9 واحد در سال 84 به 45 واحددر سال گذشته افزایش یافته است.

هادربادی گفت: در دولت نهم و دهم هزار و 923 رشته قنات در استان مرمت شده است.

اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در 115 هزار هکتار اراضی کشاورزی استان

وی با بیان اینکه افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید رویه حاکم بر بخش کشاورزی استان است، تصریح کرد: سند توسعه بخش کشاورزی استان تدوین شده است و اجرای برنامه ها بر اساس نقشه راه روشن انجام می شود.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی دومین استان کشور در بحث اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در کشور است، بیان داشت: این طرح در سطح 15 هزار و 141 هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا شده است.

وی گفت: با اجرای این طرح کاهش استفاده از سموم شمیایی، کود ، آب و حضور ادوات کشاورزی را در اراضی کشاورزی استان شاهد بوده ایم.

وی اضافه کرد: در راستای کاهش هزینه های تولید در استان آبیاری تحت فشار در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس دو هزار و 450 هکتار سال گذشته و امسال نیز چهار هزار و 550 هکتار نیز از این روش آبیاری شده اند.

وی از فعالیت پنج شرکت سهامی زراعی در استان خبر داد و گفت: چهارشرکت نیز در حال مطالعه است.