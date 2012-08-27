86 درصد جمعیت بالای 6 سال کشور با سواد کامل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده در مرکز آموزشی شهید سعیدی در مشهد اظهار داشت: خوشبختانه در کاهش قدر مطلق بی سوادی پیشرفت بسیار موثری داشتیم، بر اساس سرشماری سال 90 مبنا برای بی سوادی و با سوادی اظهارات خود افراد است.

باقر زاده با اشاره به سخن حضرت امام (ره) که هر کس با سواد است برای آموزش بی سواد به پا خیزد، افزود: با توجه به سرشماری سال 90 به سمتی حرکت می کنیم که بانک اطلاعات اسمی را کامل کنیم و به نوعی بی سوادی را به حداقل برسانیم متناسب با ویژگی هر فرد بی سواد برنامه ریزی متفات داشته باشیم.

وی تاکید کرد: یکی از سیایتها برای اجرای برنامه سواد آموزی همکاری بخش مردمی است و الزامی است که قانون گذار برای دستگاه های اجرایی فراهم کرده است.

رئیس نهضت سواد آموزی با بیان این مطلب که بی سوادی یک معضل اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی است ادامه داد: مسئله دانش آموزی در انحصار سواد آموزی نیست، بلکه هدایت و سیاست گذاری با نهاد دولتی نهضت سواد آموزی و مقصدی اجرا دیگران اند.

باقر زاده گفت: سی سال گذشته سواد آموزی مشکل اساسی دولت نبوده و تلاش برای پاکسازی این موضوع صورت نگرفته است اما خوشبختانه اکنون بی سواد جدید نداریم و ورودی ما بسته شده است، لذا از پوشش تحصیلی خیلی خوبی در کشور برخورداریم.

رئیس نهضت سواد آموزی با اشاره به اینکه باید از اهرم تشویق برای باسواد کردن افراد استفاده کرد بیان کرد: دولت مصوب کرده است تمام دستگاه ها برای ریشه کن کردن معضل بی سوادی موظف به همکاری اند و آموزش و پرورش نیز باید تمام امکانات مقدور را برای این کار پیج کند.

وی افزود: یکی از وظایف اصلی مدیران مدارس این است که ضمن ثبت نام دانش آموزان اولیای آن ها را شناسایی کنند تا بتوانیم آنها را مورد آموزش قرار دهیم.

باقرزاده گفت: سواد آموزی در برنامه پنجم دولت از طریق آموزشیار و تشکیل کلاس امکان دنبال کردن را ندارد بنابراین سیاست ما اجرای آموزش فرد به فرد است که تناسب با شرایط و ویژگی هر فرد کلاس برگزار می شود.