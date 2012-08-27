تلفات نگران کننده جاده قم - گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبایی صبح دوشنبه در رزمایش مرحله دوم تعطیلات تابستانی که در پاسگاه پلیس راه قم برگزار شد اظهار داشت: آرامش و امنیت حق مردم است و در نظام جمهوری اسلامی به آرامش و امنیت مردم توجه ویژه‌ای می‌شود.

وی به موقعیت و جایگاه ویژه قم اشاره کرد و افزود: این استان کریدور غربی و جنوبی کشور به پایتخت است و 14 استان با 35 میلیون جمعیت را به پایتخت متصل می‌کند. روزانه 300 هزار خودرو از جاده‌های این استان به سمت تهران می‌روند که کنترل آنها سخت است اما پلیس به وظیفه خود عمل می‌کند.

فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: در 6 ماهه امسال تصادفات جاده‌ای 6 درصد و تلفات نیز 4 درصد نیز کاهش داشته است.

به گفته وی استان قم دارای 4 پاسگاه پلیس راه است که هیچکدام آنها نوساز نبوده و نیاز به تقویت و نوسازی دارد.

مجتبایی با ابراز نگرانی نسبت به تلفات جاده قم - گرمسار گفت: درصد تلفات این جاده در طول سال به ویژه تیرماه امسال نگران کننده است و این جاده باید علاوه بر دو بانده شدن پاسگاههای پلیس راه نیز در آن احداث شود.