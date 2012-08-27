سینمای هالیوود در تسخیر به درد نخورها

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که در قسمت نخست یک شکست تمام عیار برای کارگردانش یعنی "سیلوستر استالونه" به بار آورده بود، درهفته سوم نمایشش موفق شده است که 13.5 میلیون دلار فروش داشته باشد و با مجموع 52 میلیون دلار در رتبه نخست جدول فروش قرار گیرد.

در این فیلم که اکثر قریب به اتفاق بازیگران اکشن کار سینمای هالیوود چو ن"جت لی"، "آرنولد شوارتزنگر"، "بروس ویلیس"، "جیسون استاتهام"، "سیلوستر استالونه"، "ژان کلود وان دام " و "چاک نوریس" بازی کرده اند، ماجرایی انتقامی را برای گروه رزمی کاران شاهد هستیم.

این در حالی است که "میراث بورن" با تغییر بازیگر نقش نخست خود از "مت دیمون" به "جرمی رنر" همچنان مورد توجه تماشاگران قرار گرفته است و توانسته در یک هفته 9.30 میلیون دلار فروش داشته باشد. فروش کلی این فیلم البته در سینماهای آمریکای شمالی از مرز هشتاد میلیون دلار فراتر رفته است.

در رتبه سوم فیلم انیمیشن "پارانورمن" قرار دارد که از قواعد سینمای تیم برتون بهره مند است و کارگردانی آن بر عهده "کریس باتلر" و "سام فل" است. این فیلم در این هفته 8.55 میلیون دلار فروش داشته است.