  1. بین الملل
۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

در سایه سکوت جهانی اعلام شد؛

تجاوز 4 جنگنده رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان

تجاوز 4 جنگنده رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان

چهار فروند هواپیمای رژیم صهیونیستی در ادامه بی توجهی مقامات این رژیم به قطعنامه های بین المللی، حریم هوایی لبنان را نقض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الانتقاد گزارش داد: چهار هواپیمای رژیم صهیونیستی صبح امروز حریم هوایی لبنان را در بر فراز البقاع نقض کردند.

این پایگاه بیان کرد: این هواپیماها اقدام به پرواز در سطح متوسط و حملات نمایشی در شمسطار کردند.

 شایان ذکر است که ارتش لبنان با صدور بیانیه ای قبلا نیز اعلام کرده بود: یک فروند هواپیمای شناسایی رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را در الناقوره و دیگر مناطق جنوبی و بیروت نقض کرد بود. هواپیمای اسرائیلی چند ساعت در آسمان لبنان حضور داشته و از منطقه "بلده علما" خارج شده بود.

کد مطلب 1681709

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