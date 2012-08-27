تجاوز 4 جنگنده رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الانتقاد گزارش داد: چهار هواپیمای رژیم صهیونیستی صبح امروز حریم هوایی لبنان را در بر فراز البقاع نقض کردند.

این پایگاه بیان کرد: این هواپیماها اقدام به پرواز در سطح متوسط و حملات نمایشی در شمسطار کردند.

شایان ذکر است که ارتش لبنان با صدور بیانیه ای قبلا نیز اعلام کرده بود: یک فروند هواپیمای شناسایی رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را در الناقوره و دیگر مناطق جنوبی و بیروت نقض کرد بود. هواپیمای اسرائیلی چند ساعت در آسمان لبنان حضور داشته و از منطقه "بلده علما" خارج شده بود.