به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خرامان نویسنده کودک و نوجوان با بیان این مطلب افزود: چند کتاب از این مجموعه به تایید نهایی رسیده و کار کارشناسانه بر روی دیگر آثار مجموعه همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: بازخوانی این آثار پیش از ارائه به دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری در دو مرحله انجام می شود؛ یعنی پس از قرائت هر کتاب توسط دبیر مجموعه، در شورای کارشناسی این پروژه هم مورد بازخوانی قرار گیرد و پس از اعمال نظرات و تایید نهایی به دفتر ادبیات کودک و نوجوان تحویل داده می شود.

دبیر مجموعه «زندگی معصومین» انجام این پروژه را کاری دشوار خواند و اظهار کرد: به دلیل حساسیت‌هایی که زندگی معصومین(ع) برای ما دارند وهمچنین به علت سوالات و شبهاتی که ممکن است در زمینه زندگی این بزرگواران ایجاد شود، نیاز است دقت و کارشناسی بیشتر و جدی تری برای این آثار انجام شود.

وی استناد تاریخی را از مهمترین ویژگی های این مجموعه مستند داستانی دانست و خاطر نشان کرد: لازم است برای این پروژه ادبی وقت بیشتری بگذاریم، بویژه که استناد تاریخی داستان های این مجموعه برای ما اهمیت ویژه ای دارد.

خرامان درباره کیفیت آثار این مجموعه گفت: در صحبتی که با نویسندگان این مجموعه داشتیم بنا را بر این گذاشته‌ایم که فقط کارهای خوب را بپذیریم و حتی از پذیرش آثار متوسط خودداری کنیم.

دبیر پروژه ادبی «زنگی معصومین» که قرار است به همت دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری منتشر شود افزود: از نظر خودمان آثار این مجموعه باید درجه یک باشد تا به تایید نهایی برسد.

وی همچنین تاکید کرد: البته همه تلاش خود را می‌کنیم که کتاب ها را در اسرع وقت تحویل دهیم تا انتشار این مجموعه هر چه سریع تر انجام شود تا این پروژه طولانی و فرسایشی نشود.