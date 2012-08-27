  1. فرهنگ و ادب
۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

خرامان خبر داد:

نگارش‌ داستان‌های پروژه «زندگی معصومین» به پایان رسید

نگارش‌ داستان‌های پروژه «زندگی معصومین» به پایان رسید

مصطفی خرامان دبیر پروژه ادبی «زندگی معصومین» از پایان یافتن کار نگارش داستان‌های این مجموعه خبر داد و گفت: با صرف دقت و کار کارشناسی درباره آثار این مجموعه در پی جریان‌سازی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خرامان نویسنده کودک و نوجوان با بیان این مطلب افزود: چند کتاب از این مجموعه به تایید نهایی رسیده و کار کارشناسانه بر روی دیگر آثار مجموعه همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: بازخوانی این آثار پیش از ارائه به دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری در دو مرحله انجام می شود؛ یعنی پس از قرائت هر کتاب توسط دبیر مجموعه، در شورای کارشناسی این پروژه هم مورد بازخوانی قرار گیرد و پس از اعمال نظرات و تایید نهایی به دفتر ادبیات کودک و نوجوان تحویل داده می شود.

دبیر مجموعه «زندگی معصومین» انجام این پروژه را کاری دشوار خواند و اظهار کرد: به دلیل حساسیت‌هایی که زندگی معصومین(ع) برای ما دارند وهمچنین به علت سوالات و شبهاتی که ممکن است در زمینه زندگی این بزرگواران ایجاد شود، نیاز است دقت و کارشناسی بیشتر و جدی تری برای این آثار انجام شود.

وی استناد تاریخی را از مهمترین ویژگی های این مجموعه مستند داستانی دانست و خاطر نشان کرد: لازم است برای این پروژه ادبی وقت بیشتری بگذاریم، بویژه که استناد تاریخی داستان های این مجموعه برای ما اهمیت ویژه ای دارد.

خرامان درباره کیفیت آثار این مجموعه گفت: در صحبتی که با نویسندگان این مجموعه داشتیم بنا را بر این گذاشته‌ایم که فقط کارهای خوب را بپذیریم و حتی از پذیرش آثار متوسط خودداری کنیم.

دبیر پروژه ادبی «زنگی معصومین» که قرار است به همت دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری منتشر شود افزود: از نظر خودمان آثار این مجموعه باید درجه یک باشد تا به تایید نهایی برسد.

وی همچنین تاکید کرد: البته همه تلاش خود را می‌کنیم که کتاب ها را در اسرع وقت تحویل دهیم تا انتشار این مجموعه هر چه سریع تر انجام شود تا این پروژه طولانی و فرسایشی نشود.

کد مطلب 1681711

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها