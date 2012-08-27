بهره برداری از پروژه گازرسانی به سه روستای ابرکوه در استان یزد

علیرضا پیله‌ور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در ادامه گازرسانی به روستاهای مصوب سفر هیات دولت به استان یزد، مردم روستاهای حسین آباد، اسد آباد علیا و سفلی در بخش بهمن ابرکوه با صرف 9 میلیارد ریال اعتبار از نعمت گاز بهره مند شدند.

وی افزود: این پروژه با اجرای 9 کیلومتر شبکه، احداث یک ایستگاه تقلیل فشار (TBS) و با نصب 200 عدد انشعاب صورت گرفته که قابلیت بهره مندی 177 خانوار را فراهم می آورد.

وی گفت: با گازرسانی به این سه روستا، 35 روستا در شهرستان ابرکوه به شبکه گاز طبیعی متصل هستند.

پیله‌ور بیان داشت: این پروژه طی مراسمی، با حضور معاون برنامه ریزی استاندار، امام جمعه، فرماندار و شهردار ابرکوه و تنی چند از مسئولان این روستاها افتتاح شد.