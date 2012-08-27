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۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۵۳

همزمان با هفته دولت؛

بهره برداری از پروژه گازرسانی به سه روستای ابرکوه در استان یزد

بهره برداری از پروژه گازرسانی به سه روستای ابرکوه در استان یزد

ابرکوه - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز استان یزد از بهره برداری از پروژه گازرسانی به سه روستا در شهرستان ابرکوه در چهارمین روز از هفته دولت خبر داد.

علیرضا پیله‌ور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در ادامه گازرسانی به روستاهای مصوب سفر هیات دولت به استان یزد، مردم روستاهای حسین آباد، اسد آباد علیا و سفلی در بخش بهمن ابرکوه با صرف 9 میلیارد ریال اعتبار از نعمت گاز بهره مند شدند.

وی افزود: این پروژه با اجرای 9 کیلومتر شبکه، احداث یک ایستگاه تقلیل فشار (TBS) و با نصب 200 عدد انشعاب صورت گرفته که قابلیت بهره مندی 177 خانوار را فراهم می آورد.

وی گفت: با گازرسانی به این سه روستا، 35 روستا در شهرستان ابرکوه به شبکه گاز طبیعی متصل هستند.

پیله‌ور بیان داشت: این پروژه طی مراسمی، با حضور معاون برنامه ریزی استاندار، امام جمعه، فرماندار و شهردار ابرکوه و تنی چند از مسئولان این روستاها افتتاح شد.

کد مطلب 1681735

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