جلسه هماهنگی مخترعین جشنواره علم تا عمل در یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید فتاحی معاون بنیاد ملی نخبگان استان یزد، صبح دوشنبه در این جلسه اظهار داشت: امسال استقبال بی نظیری از جشنواره علم تا عمل صورت گرفته است و 107 طرح مخترعین یزدی در استان و با حضور خبرگان در زمینه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی داوری استانی طرح ها را بسیار خوب توصیف کرد و افزود: سطح داوری های استانی بسیار بالا بود و داوری کشورهم تمام طرح های برگزیده استانی را تایید کرد اما با توجه به محدودیت سهمیه، تنها 60 طرح از یزد برای شرکت در نمایشگاه علم تا عمل انتخاب شدند.

وی در ادامه بیان داشت: یزد با توجه به سابقه درخشان در زمینه ابتکارات واختراعات جزو استان های گروه اول کشور قرار گرفت و سهمیه 60 طرح نیز نشات گرفته از این موضوع است؛ البته تمام سعی ما بر این است که تمام طرح ها به صورت ذخیره در دسترس باشند تا در صورت عدم حضور بعضی از طرح ها، در نمایشگاه جایگزین شوند.

فتاحی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شرکت های دانش بنیان اضافه کرد: در حال حاضر شرکت های دانش بنیان مورد رصد کامل دولت است و تسهیلات خوبی به این شرکت ها داده خواهد شد که برگزیده شدن در جشنواره علم تا عمل، ملاک ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان بوده و امیدواریم مخترعین یزدی از این فرصت به خوبی بهره برداری کنند.

این مقام مسئول ، ادامه داد: دعوت نامه های رسمی جهت حضور استاندار محترم و نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در این نمایشگاه به آن ها ارسال شده است و با توجه به حضور شخصیت ها و مقامات مسئول در نمایشگاه به مخترعین توصیه می شود تا در راستای بهره برداری از این فرصت، تلاش کنند.

وی گفت: به ده طرح برگزیده این جشنواره، تسهیلات ویژه ای اعطا می شود؛ همچنین بنیاد نخبگان یزد 15 طرح را بعد از داوری در استان، انتخاب و برای تسهیلات وام با کارمزد 4 درصد به مراجع ذیصلاح استانی معرفی می کند.

وی ابراز امیدواری کرد: در این جشنواره تمام طرح هایی که حداقل قابلیت تجاری سازی را داشته باشند، مورد حمایت قرار می گیرند و یکی از ملاک جذب بودجه های استانی وکشوری، برگزیده شدن در جشنواره علم تا عمل خواهد بود.و

فتاحی مساحت غرفه یزد در این نمایشگاه را 510 متر عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه طرح های بسیار خوبی از یزد ارائه شده و استان از نظر زیرساخت ها مشکلی ندارد، برای به دست آوردن مقام اول جشنواره بسیار امیدواریم.

در ادامه این جلسه در خصوص نحوه غرفه آرایی، امنیت اختراعات، اسکان مخترعین و برنامه های جنبی این جشنواره بحث و تبادل نظر شد.