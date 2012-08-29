زمینه آشتی جامعه با مشاور را فراهم کنیم

مجید قره گوزلو تهیه کننده "مشاور" درباره روند تولید این برنامه به خبرنگار مهر گفت: "مشاور" پس از مدت‌ها برنامه ریزی، انجام کار کارشناسی و سوژه یابی از نیازهای امروزی جامعه مراحل اولیه ساخت را پیمود و سپس به صورت زنده روی آنتن شبکه آموزش رفت.

وی ادامه داد: این برنامه درابتدا توسط کارشناس و مجری اداره می‌شد که با توجه به محدودیت زمانی و توقع مخاطب به پاسخگویی کافی به مسائل طرح شده تیم برنامه ساز تصمیم گرفت با بهره گیری از مجری کارشناس حداکثر استفاده را از زمان برنامه ببرد.

این تهیه کننده با بیان اینکه عموم بینندگان تلویزیون از برنامه‌های مشاور محور استقبال می‌کنند، تاکید کرد: باید زمینه آشتی جامعه با مشاور در همه زمینه‌ها برقرار شود و مشاوره تنها در موضوع روانشناسی خلاصه نمی شود.

وی همچنین با اشاره به تغییر سبک زندگی خانواده‌ها و بروز برخی مشکلات نوظهور در زندگی افراد از تلاش این تیم برنامه ساز برای دسته بندی مشکلات و پیامک‌های ارسالی برای طرح در برنامه خبر داد و گفت: عمده درخواست‌ها و مسائل مطرح شده در موضوعات مختلف برنامه مشابه است و سعی می‌شود به درخواستهای مشابه در یک زمان مشخص پاسخ گفته شود و موارد خاص را نیز به ترتیب دریافت پیام‌ها و وقت برنامه کارشناس پاسخگو خواهد بود.

این تهیه کننده در خصوص استقبال بینندگان از این برنامه گفت: حجم پیامک‌های دریافتی به حدی است که گاهی در حین برنامه سیستم دچار مشکل می‌شود و برای دقایقی امکان مرور پیامک‌ها وجود ندارد.

قره گوزلو از تغییر دکور این برنامه به زودی با بهره گیری از نمادهای نشاط برانگیز جهت تنوع بخشی به برنامه خبر داد و گفت: کارشناسان حاضر در این برنامه همگی از برترین کارشناسان حوزه خود هستند که به صورت اختصاصی در "مشاور" شبکه آموزش حاضر می شوند.

وی یادآور شد: این برنامه هر روز به غیر از روزهای دوشنبه و جمعه ساعت 15:45 روی آنتن شبکه آموزش سیما می‌رود و و هر روز یکی از موضوعات، پزشکی، کودک، روانشناسی، احکام و مشاوره حقوقی را در دستور کار دارد.