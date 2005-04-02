مهمترين اخبار سياسي در دو هفته گذشته

پنج شنبه 27 اسفند



* اعضاي مجلس خبرگان با مقام معظم رهبري ديدار كردند



رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رييس و نمايندگان مردم در مجلس خبرگان، مساله اساسي كشور را چالش نظام جمهوري اسلامي ايران در چارچوب نظم نوين اسلامي با نظم نوين جهاني كه از سوي قدرتهاي استكباري براي سلطه بر جهان طراحي شده، دانستند .



حضرت آيت الله خامنه اي تصريح كردند: در چنين شرايطي، بيداري و هوشياري مردم و مسوولان مهمترين وظيفه است و حضور همراه با احساس مسووليت و بصيرت در مقاطع تعيين كننده همچون انتخابات بسيار راهگشا خواهد بود.

ايشان با اشاره به تبليغات گسترده آمريكا بر ضد جمهوري اسلامي ايران، علت آنرا ناتواني آنها در مقابله با نظام اسلامي بر شمردند و افزودند : جمهوري اسلامي كه بر اساس تفكر ديني و اسلامي شكل گرفته و همچون شجره طيبه اي ريشه دوانيده و در جهان اسلام مورد توجه ويژه ملتهاي مسلمان قرار گرفته، برنامه ريزي ها و محاسبات قدرتهاي سلطه گر جهاني براي برقراري نظام مادي مورد نظرشان را دچار مشكل كرده لذا از اين واقعيت در هراس و سراسميه هستند.

مقام معظم رهبري با اشاره به بروز برخي اميدهاي واهي در سالهاي اخير در خصوص حركت نظام اسلامي بسوي سياستهاي جهاني مورد نظر قدرتهاي استكباري و حل شدن تدريجي در نظام بين المللي مادي خاطرنشان كردند: تدوين سند چشم انداز 20 ساله كشور كه در آن هدف نهايي، تبديل ايران به كشوري توسعه يافته با هويت اسلامي و انقلابي و الهام بخش در جهان اسلام عنوان شده، تمام اميدهاي آنها را به ياس مبدل كرد.

مقام معظم رهبري در بخش ديگري از سخنان خود، مجلس خبرگان را يك مجموعه استثنايي در كشور ارزيابي كردند و افزودند: منتخب بودن اعضاي اين مجلس از جانب مردم و حضور علما و بزرگان دين و جمعي از مسوولان رده بالاي كشور در مجلس خبرگان دو عامل اصلي جايگاه ويژه اين مجلس است لذا نمايندگان آن بايد در مواردي كه به يك تصميم و نظر قطعي مي رسند، آنرا با صراحت به مردم اعلام و از مسوولان مطالبه نمايند.

در اين ديدار، آيت الله مشكيني رييس مجلس خبرگان در سخناني با اشاره به برخي آيات قرآن و احاديث بر اهميت جايگاه عقل و علم و رابطه ايمان با عمل صالح تاكيد كرد و گفت: عمل به دستورات خداوند و پرهيز از منهيات پروردگار بالاترين درجه ايمان و يقين است و انسان براي بررسي وضعيت دروني خود بايد ميزان عمل به دستورات الهي و دوري از منهيات خداوند را ملاك قراردهد.



جمعه 28 فروردين



* هشدار آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان به كانديداهاي رياست جمهوري



دبير شوراي نگهبان با انتقاد از اظهارات برخي كانديداهاي رياست جمهوري گفت : افرادي كه معلوم نيست درانتخابات رياست جمهوري پيروز شوند ودرصد رسيدنشان بسيار ضعيف است با طرح وعده هايي ايجاد اختلاف مي كنند كه من در اينجا باصراحت عرض مي كنم اگر براي ما اين امر ثابت شود ، اين افراد درانتخابات دچار مشكل مي شوند و گمان نكنند كه هرچه مي خواهند مي گويندو كسي با آنها كاري ندارد.



آيت الله جنتي درنمازجمعه تهران همچنين با تاكيد برحق مسلم جمهوري اسلامي ايران در دستيابي به فناوري هسته اي صلح آميز گفت :ملت قهرمان و انقلابي ايران كه همواره دربرابر توطئه هاي مختلف دشمنان ايستاده اند، امروز هم به هيچ قيمتي از مواضع برحق خود كوتاه نمي آيند .

امام جمعه موقت تهران با اشاره به تلاشهاي دشمن براي ايجاد اختلاف درجهان اسلام افزود: درايران هم دشمنان به دنبال اختلاف افكني بين اقوام ايراني هستند ومي خواهند به اختلافات محلي ومذهبي دامن بزنند ومتاسفانه شاهديم اين اواخر افرادي كه فعاليتهاي انتخاباتي مي كنند براي جلب آراي مردم به اين گونه مباحث دامن مي زنند .

آيت الله جنتي با اشاره به اينكه مبارزه با فقر و فساد و تبعيض بايد دراولويت كار دولت آينده قراربگيرد،افزود : تاكيد بر توسعه عدالت اجتماعي و كاهش اختلافات طبقاتي ، اشتغال زايي ومقابله با بحرانها هم از ديگر اولويتهاي كاررييس جمهورآينده بايد باشد.

* آيت الله جوادي آملي : با انتخاب رييس جمهور اصلح طعم اسلامي بودن نظام اسلامي را بچشيد



آيت الله جوادي آملي تضمين آينده درخشان براي كشور را در گرو انتخاب رييس جمهور اصلح دانست.



خطيب نماز جمعه قم گفت: طعم اسلامي بودن نظام اسلامي در گرو انتخاب رييس جمهور اصلح است و همه مردم بايد با حضور گسترده در انتخابات خرداد ماه سال آينده به يك رييس جمهور پيرو خط امام ، مومن ، مدير ومدبر راي دهند.

خطيب جمعه در ادامه با اشاره به وضعيت كنوني كشور عراق گفت: مرجعيت و مردم عراق بايد تلاش كنند تا حكومت جمهوري اسلامي در عراق تاسيس شود و قانون اساسي آنها نيز بر اساس قرآن تدوين گردد.

وي ضمن تقدير از فعاليت گسترده حزب الله لبنان گفت: اگر حزب الله لبنان در همه جاي كشورشان حضور گسترده داشته باشند ، استعمارگران ديگر فكر خاورميانه بزرگ را در كله پوسيده خود نمي پرورانند.



شنبه 29 اسفند



* نيروي انتظامي اعلام كرد با قاطعيت با عوامل ناامني در آبراه اروندرود مقابله خواهد كرد



فرمانده نيروي انتظامي آبادان از تلاش گسترده اين نيرو براي شناسايي عوامل به شهادت رساندن فرمانده گروهان مرزي- ساحلي اروندكنار و همرزمش و نيز حفظ امنيت در اين منطقه حساس مزري خبرداد.

فرمانده نيروي انتظامي آبادان در مراسم معارفه سرپرست گروهان مرزي - ساحلي اروند كنار با اعلام اين مطلب گفت : اين نيرو بطور يكجانبه و بدون همكاري نيروهاي عراق ، نظم و امنيت را در آبراه اروندرود و بويژه در تعطيلات نوروزي برقراركرده است .

سرهنگ پاسدار مرتضي ديبايي نبود حاكميت واحد و مشخص در عراق را مشكل اصلي در تامين امنيت اين آبراه دانست و اضافه كرد: مرزداران نيروي انتظامي همواره براي ايثار و فداكاري در راه حفظ امنيت منطقه آمادگي دارند.

وي به شهادت سرهنگ دوم جمشيدي فرمانده گروهان مرزي - ساحلي اروند كنار و همرزمش گروهبان اسدالله فقيه در هفتم اسفند ماه سال جاري در درگيري با اشرار عراقي در آب هاي اروندرود اشاره كرد و گفت: تحقيق و تحفص براي شناسايي عوامل به شهادت رساندن اين عزيزان همچنان ادامه دارد و عراق نيز در اين زمينه همكاري خواهد كرد.

در اين مراسم سروان محمد ياري بعنوان سرپرست گروهان مرزي ، ساحلي اروند كنارمعرفي شد.



يكشنبه 30 اسفند



* پيام مقام معظم رهبري به مناسبت آغاز سال 1384 هجري شمسي



عيد سعيد نوروز و حلول سال نو را به همه ملت ايران و هم ميهنان عزيز، مخصوصاً به خانواده هاى معظم شهيدان و به جانبازان و به همه ايثارگران و تلاشگران، همچنين به همه ملتهايى كه عيد نوروز را گرامى مي دارند، تبريك عرض مي كنم.

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم

يا مقلّب القلوب والابصار، يا مدبّر الّليل و النّهار، يا محوّل الحول والاحوال، حوّل حالنا الى احسن الحال.

در حالى وارد سال 1384 مي شويم كه سالى را با حوادث تلخ و شيرين پشت سر گذاشتيم. يقيناً اگر حوادث تلخى از قبيل زلزله و سيل و آتش سوزى و حوادث مصيبت بارى كه در اين مدت بر اثر بلاياى طبيعى براى كشور پيش آمد، نمي بود، ملت ما شيرين كامتر وارد سال نو مي شد. از خداوند متعال مي خواهيم كه سال نو را سالى همراه با آرامش، امنيت، شادكامى و بهروزى ملت ايران قرار دهد.

سال گذشته سال پاسخگويى بود؛ پاسخگويى مسؤولان در برابر مطالبات ملت ايران. برخى مسؤولان به نحو شايسته پاسخگويى كردند؛ با اين حال مقصود عمده از طرح عنوان «سال پاسخگويى» برآورده شد؛ زيرا آنروى سكه پاسخگويى، پرسشگرى است. يك غرض عمده از طرح اين شعار در سال 83 اين بود كه روح پرسشگرى در ذهن ملت ايران زنده شود و مسؤولان احساس كنند كه در مقابل مردم بايد پاسخگو باشند.

پاسخگويى و روحيه پرسشگرى و احساس مسؤوليت مسؤولان در مقابل مطالبات ملت، مخصوص سال 83 نيست؛ همه سالها به همين كيفيت است. البته نوع و مواجهه و پاسخگويى مسؤولان در قبال اين شعار، يقيناً براى ذهن مردم در انتخابها و قضاوتهاى آينده آنان مؤثر خواهد بود.

سالي كه در پيش داريم، سال مهمى است؛ هم از اين جهت كه در آغاز اين سال انتخاباتى برگزار مي شود كه براى ملت ايران و سرنوشت كشور در يك دوره چهارساله حايز اهميت است، و هم از اين لحاظ كه سال شروع سند چشم انداز بيست ساله اي است كه نظام براى آينده خود پيش بينى كرده است. از امسال برنامه هاى پنجساله بر اساس چشم انداز بيست ساله تنظيم خواهد شد؛ بودجه ها بر آن اساس نوشته خواهد شد و تلاش مسؤولان در اين رويكرد قرار خواهد گرفت. بنابراين امسال، سال دو آغاز بسيار مهم است:

هم مسأله انتخابات و هم شروع سند چشم انداز بيست ساله. آنچه اهميت دارد، اين است كه مسؤولان به وظايف خود با چشم مسؤولانه نگاه كنند و قواى سه گانه آنچه را كه سند چشم انداز بيست ساله بر عهده آنها گذاشته است، بار مسؤوليت عظيمى براى آينده كشور بدانند.

اگرچه مسؤوليتها در دوران بيست ساله، دوره هاى كوتاه مدت و چهارساله است، ليكن هر كدام از اين حلقه هاى چهار ساله، تشكيل دهنده زنجيره بسيار مهم و تعيين كننده سرنوشت كشور در بيست سال آينده خواهد بود. بخصوص در سالهاى اول لازم است زيرساختهاى اين چشم انداز مهم و سازه ها و ساز و كارهاى آن، آنچنان تنظيم و چيده شود كه بتوان بر اساس آن، اين بناى مستحكم را بالا برد و انشاءاللَّه براى آينده كشور و ملت جاده هموارى را براى پيشرفت فراهم كرد.

آنچه براى مردم و مسؤولان - هر دو - حايز اهميت است، عبارت است از همكارى؛ يعنى وحدت ملى و همبستگى عمومى ملت در قبال آنچه مسؤولان موظفند انجام دهند. ادامه اين راه از يك طرف، و همكارى مردم و مسؤولان از سوى ديگر، مي تواند ما را در پيشرفت اين راه و پيشبرد اين اهداف والا كمك كند. بنابراين امسال «همبستگى ملى و مشاركت عمومى» مي تواند شعار بزرگ ملت ايران باشد. يقيناً مشاركت عمومى مردم - چه در انتخابات و چه در مسائل گوناگونى كه اين دولت و همچنين دولت آينده در پيشرو دارد - و همبستگى ملى آنان خواهد توانست به پيشرفت برنامه ها كمك كند.

از خداوند متعال براى ملت ايران بهروزى و شادكامى و موفقيت، و براى مسؤولان توفيق خدمتگزارى به اين ملت مسألت مي كنيم و اميدواريم ادعيه زاكيه حضرت بقيةاللَّه (ارواحنافداه) شامل حال ملت ايران باشد. همچنين به روح مطهر امام بزرگوارمان كه بنيانگذار اين بناى رفيع است، درود مي فرستيم.



* پيام سيد محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي ايران به مناسبت آغاز سال 1384



سيد محمد خاتمي رييس جمهور در پيام نوروزي خود به مناسبت آغاز سال 1384 خطاب به مردم ايران گفت : اين هشتمين و آخرين نوروزي است كه به عنوان رييس جمهور با شما سخن مي گويم، گرچه وداعي در بين نيست ، بلكه آغاز سلام است.

وي افزود : انقلاب اسلامي ما اوج تجلي اين خواست يعني آزادي ، استقلال و پيشرفت از منظر و برپايگاه اسلام بود و امروز نه تنها براي ملت ما اين خواست مشخص و روشن است كه ما همراهي وهمگامي همه مسوولان و نخبگان دست كم در مقابل بيان را مي بينيم و اين دستاوردها كوچكي نيست گرچه تحقق اين خواست بزرگ تاريخي ، تحقق كامل آن نياز به صبوري و صبر و پايمردي دارد. ما كمبود هاي فراواني داشتيم ، اما دستاوردها نيز كم نبوده است . در اين سالها شاهد پيشرفتهاي شگفت انگيز علمي، پژوهشي و آموزشي نسبت به گذشته بوديم. شاهد ظهور نسلي كار آفرين و توانا بوديم كه نه تنها كارهاي بزرگ در ميهن اسلامي انجام مي داد، بلكه پيام آور آفرينندگي و خلاقيت در كشورهاي ديگر بود و مورد استقبال ملتها و دولتها قرار گرفت تا از توان دانش ايراني در جهت بهروزي ديگران نيز بهره بگيرد و پشتوانه استوار اقتصاد و اقتدار ملي باشد.

رييس جمهور با بيان اينكه برآمدن بنگاههاي بزرگ اقتصادي در نفت ، در پتروشيمي ، در گاز ، در صنعت ، در سد سازي ، در كشاورزي و ساير رشته ها پشتوانه محكمي را براي اقتصاد مطمئن آينده ما فراهم آورد تاكيد كرد : دربسياري از شاخه ها و شعبه ها راه خودكفايي را پيموديم، رشد موزون صنعت و كشاورزي آينده اميد بخش را به ما نويد مي دهد.

وي افزود : پايين آمدن نرخ بيكاري در سال 83 تاميزان 3/10 درصد با وجود افزايش جمعيت جوان ، افزايش جوان تحصيل كرده و مطالبه كار بالاتر و با كيفيت تر نشانه اين است كه راه را به درستي پيموده ايم . در سال 83 نرخ بيكاري 21 درصد جوانان به 7/18 درصد كاهش يافت و نرخ بيكاري 2/21 درصد زنان به 9/17 درصد پايين آمد.

سيد محمد خاتمي جذب و جلب سرمايه و دانش فن آوري خارجي در عين عزت نفس، ايجاد وزارت رفاه و تدوين نظام جامع رفاه اجتماعي ، افزايش صادرات غيرنفتي و بالا رفتن سهم صادرات صنعتي نسبت به صادرات سنتي ، را نويد بخش آينده اي بهتر خواند و تاكيد كرد : هنوز بيكاري در جامعه ما درد بزرگ ماست ، تورم دو رقمي بخصوص بر جوامع و طبقات كم در آمد جامعه ما فشار مي آورد ، هدفمند نشدن يارانه ها مشكلات بزرگي را براي اقتصاد ما پديد مي آورد و جلوي توزيع عادلانه امكانات را براي آنانكه بيشتر شايسته ترو درخورترند، مي گيرد. عدم موفقيت مطلوب در ساز وكار جلوگيري و پيش گيري از حوادث تلخي نظير زلزله و سيل و ساير آنكه كشور ما يكي از مراكز آن است، باز هم از مشكلات ماست.

وي افزود: تهديد ها وفشارهاي خارجي براي جلوگيري از رشد سريع موزون ايران و تبديل آن به قدرتمند ترين كشور مردمسالار و صلح خواه منطقه مشكل ديگرماست، اما همه اينها با بيداري و حضور مردم قابل رفع و دفع است. اشكار شدن آثار اصلاحات بنيادين اقتصادي ، اداري ، سياسي و فرهنگي در سالهاي اخير عليرغم همه جفاها، سياه كاريها و سياه نمايي ها و بد اخلاقي هاي بندي و جناحي و احيانا نهادي ، زمينه را براي آينده اي بهتر و روشن تر فراهم كرده است. نبايد نسبت به آينده ايران آباد و آزاد و پيشرفته نااميد بود و بخصوص نسل جوان بايد با اميدواري و اعتماد به نفس در صحنه حضور بيابد و در اين لحظات كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري هستيم فراهم آوردن زمينه حضور مردم در صحنه ، انتخابات آزاد و مطلوب و حضور شاداب و انتخابگر مردم مي تواند ما را نسبت به آينده اميدوارتر نيز بكند.

رييس جمهور افزود : از آغاز گفته ام كه بنايم بر راستي و صداقت بوده است گرچه هميشه و همواره همه چيز را با شما نگفته ام ولي آنچه گفته ام راست بوده است و امروز اعتراف به نقص و كمبود و نارسايي و پوزش از مردم را نه باعث تنزل شان دولت بلكه در جهت اهداف و سياستهايي مي دانم كه بيان كردم كه دولتي كه از مردم قدرت را به عاريت گرفته است بايد پيشگام و پيشتاز نقد پذيري ، تحمل و پاسخگويي باشد.

وي تاكيد كرد : نكته ي ديگري را مي خواهم در اينجا با شما مردم بزرگوار در ميان بگذارم ، امسال و سالهاي آينده سالهايي است كه نوروز با يكي از روزهاي محرم يا صفر مصادف است، محرم در تاريخ ملي ما نقش و جايگاه بزرگي دارد، نه تنها عاشقان و پيروان اهل بيت به محرم احترام مي گذارند، بلكه هموطنان عزيز ما از كليميان، مسيحيان و زرتشتيان نيز به محرم به عنوان رمز و راز آزادي و آگاهي ، احترام ويژه اي قائلند. محرم و سفر با حادثه حماسي عاشورا آغاز مي شود و با سالروز رحلت پيامبر بزرگوار اسلام و سبط بزرگ او امام مجتبي و فرزند نامدار او امام رضا پايام مي پذيرد. اجازه بدهيد تا درسي را كه از مكتب امام حسن مي توان آموخت در اين لحظات حساس از زبان من بشنويد.

رييس جمهور تاكيد كرد : به نظر من در اسلام و فلسفه زندگي اسلام آنگونه كه من فهميده ام هدفداري ، خردورزي، عشق و تلاش جلاگر گوهر انسانيت ، پايداري در راه هدف هنر مردان و زنان بزرگ است، انسان موجودي اجتماعي است در نتيجه هدف او نيز بايد اجتماعي باشد. دنيا گريزي و دوري از واقعيت ها و نديدن واقعيت هاي مادي و اجتماعي به همان اندازه مظلوم است كه دنيا زدگي و غرق شدن دردنيا، بودن در اين دنيا بايد هدفهايي به تناسب اين دنيا در آن انتخاب شود اما بودن در اين دنيا به معني هضم و حل شدن دردنيا نيست كه هستي بسي فراخ تر و گسترده تر از رويه پيداي هستي ، يعني دنيا است. اگرما دردنياي طبيعي زندگي مي كنيم و دنياي طبيعي ، دنيايي شدن تدريجي است و اگر انسان محدود به انواع حدود رواني ، تاريخي ، اجتماعي و فرهنگي است، اصلاح گري يك هدف دائم براي يك انسان بزرگ است و هدف بزرگ پيامبران نيز اصلاح گري بوده است، بزرگترين وجه اصلاح و صابري به نظر من پافشردن بر حق حرمت مردم بر نتابيدن هيچ توجيهي براي در بند كردن و بدتر از آن تحقير كردن انسان ، هيچ انساني نيست و خواستن برخورداري براي همه مردم ، آزادي در انديشه ، منطق در گفتار و قانون در رفتار از وجوه بارز اصلاحات و اصلاح گري است. درست است كه گاهي در بزنگاههاي اجتماعي و تاريخي لزوم انقلاب ترديد ناپذير است ولي بپذيريم كه انقلاب يك استثنا است در جهت هدف اصلي مستمر يعني اصلاحات دائم ، نمي توان مدعي اصلاحات بود و همواره بر روش هاي تند و برافكنانه تكيه كرد، قاعده در اصلاحات مدارا، شكيبايي و پايداري است. بنابراين گاه نگفتن نه وادادگي ، مدارانه تسليم و سكوت نه سكون و درهمه حال از نظر دور نداشتن هدف و پافشردن بر راه ، شيوه درست اصلاح گري است. زمان داوري خواهد كرد كه گاه مداراهايي كه بدون گم كردن راه بوده است تا چه حد در ارتقاي معنوي و مادي جامعه موثر بوده است. نرمش قهرمانانه امام حسن بشريت را از مسخ شدگي در كانون خودكامگي خشن و تحريف اصلالت اسلام نجات داد تا حماسه عاشورا الگوي بيدارگري و آزادي براي همه انسان ها باشد در مسير اصلاحات ، برنامه داشتن، پرهيز از شتابزدگي و ناآرامي شرط ضروري پيروزي است.





دوشنبه 1 فروردين



اپوزسيون دروغ سيزده را باور كرد : ضدانقلاب ، جمهوري اسلامي را بخاطر كج شدن برج ميلاد سرزنش كرد

عليرضا نوري زاده و عليرضا ميبدي ، دو گرداننده تلويزيون ياران كه در لس آنجلس، پخش مي شود، بخاطر كج شدن برج مخابراتي ميلاد تهران به شماتت جمهوري اسلامي پرداختند!

خبر كج شدن برج ميلاد و احتمال سقوط اين سازه را روزنامه " شرق " تحت عنوان "دروغ سيزده" در آخرين شماره سال 83 اين روزنامه، منتشر كرد ، ولي اين رسانه اپوزسيون دروغ سيزده شرق را باور كرد و عليرضا نوري زاده و عليرضا ميبدي دو مجري تلويزيون ياران ، خبر كج شدن برج ميلاد را به عنوان سند ناكارآمدي و بي لياقتي نظام جمهوري اسلامي قلمداد كرده و چندين دقيقه به نقد و تحليل اين حادثه خيالي پرداختند.

سه شنبه 2 فروردين



* رهبر معظم انقلاب اسلامي درمشهد :مردم از همين حالا به فكر 27 خرداد باشند



حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در جمع هزاران زائر و مجاور حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در مشهد مقدس با اشاره به اهميت انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري تاكيد كردند: مردم بايد از همين حالا به فكر 27 خرداد باشند.



رهبر معظم انقلاب اسلامي در اولين روز سال نو در جمع دهها هزار نفر از زائران و مجاوران حرم رضوي، ضمن تبيين مهم ترين مسائل سال جديد، به تشريح حقوق و وظايف ملت و مسوولان در قبال انتخابات رياست جمهوري و راهكارهاي خنثي سازي توطئه ها و تهديدات دشمنان پرداختند و تاكيد كردند: در پرتو تقويت همبستگي ملي و مشاركت عمومي و بهره گيري از نشاط و نيرو و توانمندي مردم، آينده ايران بزرگ، بمراتب بهتر و روشن تر خواهد بود.

ايشان با اشاره به نامگذاري سالهاي اخير به رفتار علوي ، خدمت رساني و سال پاسخگويي افزودند : اين شعارها و مسائلي نظير نهضت عدالتخواهي ، نهضت نرم افزاري و توليد علم ، نهضت آزاد انديشي ، توجه كامل مسئولان به ايمان و ارزشهاي اسلامي ، انقلابي و نيز استمرار جهاد علمي ، جهاد عدالتخواهي و جهاد مديريتي و اقتصادي در واقع مطالبات هميشگي ملت و نياز مستمر كشور است و مردم و مسئولان بايد با استفاده از تجربه هاي سال گذشته ، هر سال محكمتر و استوار تر از قبل ، به سمت تحقق اين شعارها و اهداف حركت كنند.

رهبر معظم انقلاب با انتقاد از كساني كه بجاي مسابقه كار و تلاش و خدمت به ملت ، مسابقه تخريب و سوء ظن و ياس آفريني براه مي اندازند افزودند : بايد با ترسيم آينده پر اميد و افق روشن اين سرزمين و تقويت روح برادري و وحدت ، حركت ملت بزرگ ، شجاع و مومن ايران را براي دستيابي به اهداف و آرمانهاي والاي اين مردم شتاب بيشتري بخشيد .

حضرت آيت ا... خامنه اي با اشاره به در پيش بودن مسئله بسيار مهم انتخابات رياست جمهوري و لزوم خنثي كردن توطئه ها و تهديدات دشمنان ايران همبستگي ملي و مشاركت عمومي را در سال جديد داراي اهميتي ويژه خواندند و افزودند : حضور مردم در صحنه هاي گوناگون ، در 26 سال اخير ، طمع ورزان به اين آب و خاك را ناكام گذاشته و اكنون نيز حضور آگاهانه و انتخاب هوشمندانه ملت درا نتخابات 27 خردادماه علاو ه بر متجلي ساختن مشاركت حقيقي مردم در اداره كشور ، بزرگترين نقش را در خنثي سازي تهديدات دشمن ايفا خواهد كرد .

ايشان درتبيين اهميت انتخاب هوشمندانه رئيس جمهور آينده كشور افزودند : درسالهاي پس از جنگ تاكنون ، كارهاي فراواني در عرصه هاي مختلف انجام شده است و اكنون كشور ، نيازمند مديري توانا و قوي است تا در دوره اي جديد كه با اجراي سند چشم انداز شروع مي شود ، حركتي تازه را آغاز كند و با برداشتن قدرتمندانه موانع موجود تاثير كارها و فعاليتهاي چشمگير دو دهه اخير را در زندگي مردم و بر سرسفره هاي انان عيني و ملموس سازد.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به جايگاه بسيار والا و اختيارات قانوني فراوان رياست جمهوري افزودند: رئيس جمهور ثروت عظيم ملي يعني بودجه _ امكانات و مديريتهاي سطوح مختلف كشور را در اختيار دارد و مي تواند با مديريت صحيح و مبارزه واقعي با فساد ، اين ثروت عمومي را افزايش دهد و آثار آن را در زندگي مردم، جاري سازد.

حضرت آيت الله خامنه اي در جمع بندي مباحث خود درباره انتخابات تاكيد كردند: انتخابات رياست جمهوري بدلايلي كه مطرح شد، بسيار مهم است بنابراين لازم است مردم از همين حالا بفكر 27 خرداد باشند و با تفحص در ميان نامزدهايي كه بطور رسمي معرفي مي شوند ، به انتخابي هوشمندانه و آگاهانه دست بزنند و فردي با كفايت، شجاع، با اخلاص، با نشاط، داراي روح مردمي، مومن به مرد م و نيروي مردم، معتقد به حق مردم و مومن به ارزشها و آرمانهاي انقلاب را انتخاب كنند تا راي سهمگين و اراده مستحكم و عزم راسخ ملت، زمينه مساعدي را براي آبادي كشور و دفع دشمنان فراهم سازد.

رهبر معظم انقلاب در بخش ديگري از سخنانشان، با اشاره به تهديدات اخير دولتمردان امريكايي افزودند: ملت و مسوولان ما در 26 سال اخير به زبان خشن و تهديد آميز دشمن عادت كرده اند و اكنون نيز ضمن حفظ هوشياري كامل، به اين جنجالها، بي اعتنا مي مانند و به انجام وظايف خود در راه پيشرفت كشور ادامه مي دهند.

ايشان، دروغهاي مقامات آمريكا يي در باره تلاش ايران براي ساخت بمب اتمي را يادآوري كردند و افزودند: امريكايي ها بخوبي مي دانند كه توليد بمب اتم در ايران افسانه است و هيچ واقعيتي ندارد، آنها در واقع از شكل گرفتن ايران قدرتمند- مستقل اسلامي، پيشرفته و برخوردار از فناوريهاي مدرن نگرانند و سعي مي كنند با جاروجنجال راه پيشرفت ملت ايران را سد كند و اين كشور را هميشه نيازمند خود نگه دارند اما ملت ايران برخورداري از انرژي و فناوري مدرن هسته اي را حق خود مي داند و از اين حق نمي گذارد.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به بي اعتنايي ملت و مسوولان ايراني به تهديدات امريكا خاطرنشان كردند: البته ما مثل دولتمردان امريكا جنگ طلب نيستيم اما اگر پاي عزت ملت و منافع كشور به ميان آيد مسوولان ايران نيز مثل آحاد ملت و برخلاف دولتمردان امريكا اهل فداكاري هستند و اگر تجربه تلخي براي ملت پيش آيد بنده نيز لباس رزم مي پوشم و آماده فداكاري مي شوم.

* رييس مجلس عملكرد 9 ماهه مجلس شوراي اسلامي را تشريح كرد

غلامعلي حدادعادل رييس مجلس شوراي اسلامي در گزارشي به ملت ايران عملكرد 9 ماهه مجلس شوراي اسلامي را تشريح كرد.

وي جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات اساسي در سال جديد را نخستين اثر مصوبه طرح تثبيت قيمت‌ها و از مهمترين دستاوردهاي مجلس هفتم درسال گذشته عنوان كرد.

حداد عادل تصويب پنجاه و شش قانون در 9 ماه از عمر مجلس هفتم را يادآور شد و توجه به واقعيات كشور، رفع مشكلات جامعه و اهتمام به رفع نيازهاي معيشتي مردم را از رويكردهاي اساسي نمايندگان در ايفاي وظيفه قانون‌گذاري مجلس دانست.

رييس قوه مقننه تصويب طرح‌هاي الزام دولت به ارايه لايحه‌اي درباره ايجاد نظام هماهنگ پرداخت به كاركنان دولت و نظام فراگير پرداخت مستمري بازنشستگان، الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در دو قرارداد ايران سل و تاو، بكارگيري معلمان حق التدريسي، تامين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرمازدگي، اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه بدون تغيير چهارچوب كلي آن و تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها را نمونه‌هاي بارز ايفاي وظيفه مجلس در قبال مردم در سال گذشته برشمرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ابراز اميدواري كرد جلوگيري مجلس از افزايش نرخ كالاهاي اساسي مانند آب، برق، گاز، تلفن، پست، بنزين و ساير اقلام سوختي به فراگير شدن آثار اين طرح در ساير كالاها منجر شود و قشرهاي كم درآمد جامعه بابت گراني‌هاي آغاز سال جديد نگراني نداشته باشند.

حداد عادل در ادامه با اشاره به نقش نظارت مجلس و نقش اقدامات قانوني ديوان محاسبات كشور، گفت: نمايندگان مجلس با تحقيق و تفحص، سوال از وزيران، تذكر و مراجعه به دستگاه‌هاي اجرايي و نيز بهره‌گيري از تحقيقات كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به وظيفه نظارتي خود عمل كرده و مي‌كنند.

وي شعار مجلس هفتم از آغاز تاكنون را تعامل و همكاري با دولت خواند و گفت: مجموعه مجلس اين روش را به سود و ثبات كشور مي‌داند و دقت نمايندگان در تصويب لوايح به معناي مخالفت اصولي با دولت نيست، تا جايي كه از هر 10لايحه‌اي كه دولت به مجلس ارايه كرده، 9 لايحه تصويب شده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي در توضيح ميزان دريافتي نمايندگان مجلس، متوسط دريافت حقوق ماهيانه نمايندگان را پانصد تا ششصد هزار تومان و مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها دانست و گفت: از اين رقم نيز هر ماه صد هزار تومان بابت وام پنج ميليون توماني به آنها كسر مي‌شود.

وي به در اختيار گذاشتن مبلغ يك ميليون و صدهزارتومان براي هر نماينده در آغاز سال جديد و مسايلي كه مطرح شد، اشاره كرد و گفت: از دوره‌هاي قبلي مجلس مرسوم بوده كه براي رفع مشكلات فوري نيازمنداني كه به نمايندگان مراجعه مي‌كنند و نيز پاداش آخر سال كاركنان شاغل در دفاتر نمايندگان در شهرستان‌ها كه حقوق بگير دولت نيستند، مبلغي در اختيار نماينده قرار مي گرفته است.

وي ملاك مجلس هفتم را صرفه‌جويي در بيت‌المال و جلوگيري از ريخت و پاش‌ها و اسرافي گري دانست و گفت: صادقانه به مردم شريف ايران عرض مي كنم، در اين مجلس پرداخت‌ها بسيار كمتر بوده است و ما با حساسيت اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم.

حدادعادل موضع‌گيري نمايندگان مجلس درباره پرونده هسته‌اي كشورمان و تصويب شور اول طرح الزام دولت به از سرگيري غني‌سازي اورانيوم را از نمونه‌هاي توجه مجلس هفتم به منافع و مصالح ملي دانست و گفت: مجلس صداي ملت را منعكس مي‌كند و با اصرار معتقد است، استفاده از فناوري صلح‌آميز هسته‌اي، حق مسلم ملت ايران است و نمايندگان با هر پيشنهادي كه اين حق را سلب كند، مخالفت مي‌كنند.



* وزير امور خارجه: قايق هاي توقيف شده انگليسي تا روشن شدن وضعيت مسترد نخواهند شد

كمال خرازي وزير امور خارجه طي بازديد از مناطق عملياتي هشت سال دفاع مقدس ، در بازديد از قايق هاي توقيف شده انگليسي، گفت: قايق هاي توقيف شده تا روشن شدن وضعيت آنها مسترد نمي شوند.



وزير امور خارجه افزود: بايد براي دولت ايران معلوم شود كه اين قايق ها در حال تجاوز به آبهاي ايران بوده اند يا نه؟

خرازي خاطرنشان كرد: هم اكنون مذاكره با انگليسي ها در اين زمينه ادامه دارد و تا ادامه روشن شدن وضعيت ، قايق ها مسترد نخواهند شد.

وزير امور خارجه همچنين در بازديد از مشهد شهيدان هويزه و محل شهادت شهيد چمران در دشت آزادگان از هوشياري ارتش و لگشر 92 زرهي در كشف اسلحه و حراست از مرزهاي ميهن اسلامي و مبارزه با قاچاقچيان سلاح تقدير كرد.

وزير امور خارجه كشورمان در ادامه در كنار يادمان شهداي غواص عمليات والفجر 8 در اروند كنار از نمايشگاه توانمندي هاي نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بازديد كرد.







جمعه 5 فروردين



* اكبر هاشمي رفسنجاني خطيب اولين نماز جمعه تهران در سال 84 تاكيد كرد : اجازه ندهيم با برهم ريختن انسجام داخلي دشمنان سواستفاده كنند زيرا شرارت هاي آمريكا درداخل لبنان را مي بينيم، درقرقيزستان وعراق را نيزمي بينيم كه چگونه با مردم عراق بازي مي كنند.



وي ادامه داد: ما با يك حركت خزنده اي كه براي ملت ها به منظور سلطه بر منابع حياتي آنها طراحي شده مواجه هستيم اما ما با اتكا به خداوندو قدرداني از انقلاب و با اعتصام به حبل الله مي توانيم شرارت هاي آمريكا را از سر خود كوتاه كنيم.

وي همچنين به تشريح مسايل مربوط به چشم انداز 20 ساله نظام پرداخت و تاكيد كرد: الزامات چشم انداز 20 ساله در حال تدوين است و در يكي دو ماه آينده ارايه خواهد شد.



* دستگيري 22عراقي در مرز خوزستان

با كشته و دستگيري 22 عراقي در مرزهاي خوزستان ، 2150 قبضه انواع سلاح جنگي و شكاري از باندهاي قاچاق اسلحه بدست ارتش جمهوري اسلامي ايران در خوزستان افتاد.

با اجراي طرح ليبك در زمستان سال گذشته و نمايش اقتدار ارتش جمهوري اسلامي ايران ، دلاورمردان نيروي زميني ارتش در استان خوزستان و در لشگر 92 زرهي خوزستان در راستاي اين طرح توانستند ضربات كوبنده اي به قاچاقچيان اسلحه و اشرار در اين استان و بويژه درمناطق مرزي دشت آزادگان وارد بياورند.

اين مطلب را امير حيدري ارشد ارتش جمهوري اسلامي در جنوب در شلمچه خرمشهر اعلام كرد و افزود: طي سال گذشته با دلاوري دلير مردان ارتش و با استفاده از تجهيزات هوشمند،؛ 4 ايراني و ده عراق دستگير و 12 عراقي ديگر عضو باندهاي قاچاق اسلحه در طول نوار مرزي خوزستان به هلاكت رسيدند و 2150 قبضه انواع سلاح هاي مختلف جنگي و شكاري و كلت كمري از آنان بدست آمد .

امير حيدري افزود: همچنين در اين مدت سي هزار تير فشنگ نيز كشف و ضبط شده است .





شنبه 6 فروردين



* سيد محمد خاتمي : هر فرهنگي اگر متعصبانه به افكار خود تكيه كند، ديگر تنوع فرهنگي معنا و مفهومي نخواهد داشت



حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي روز شنبه در ديدار با كوچيرو ماتسورا مديركل يونسكو گفت: يونسكو به خصوص در سالهاي اخير با برنامه هاي مختلفي كه در عرصه هاي گوناگون داشته، از يك سازمان منفعل به سازماني فعال فكري و اجتماعي بين المللي تبديل شده است.



وي افزود: توجه يونسكو به گفت وگوي تمدنها، نشانه بيداري اين سازمان در اين دوران است.



سيد محمد خاتمي با بيان اينكه محور موفقيت گفت وگوي تمدنها مدارا است اما طي سالهاي گذشته در روابط بين المللي مراعات نشده است، تصريح كرد: از يك طرف، چهره اي كه تروريسم از خود نشان داده در طول تاريخ سابقه نداشته است و گرايش هاي واپسگرا در برخي جوامع و به خصوص اسلامي تقويت شد و از طرف ديگر به خاطر نشناختن واقعيت ها و شرايط موجود، روشهاي مقابله خشونت آميز بر گسترش اين امواج نيز مويد بر علت شده است.

آقاي كوچيرو ماتسورا مديركل يونسكو نيز در اين ديدار با قدرداني از ايده گفت وگوي تمدنها از آن به عنوان يك اتفاق بين المللي كه در تاريخ بشريت ثبت شد، ياد كرد و گفت: بر اساس همين ابتكار بود كه ما اجلاسهاي مهمي در آفريقا، آسيا و بخش هايي از اروپا برگزار كرديم.

* تاكيد آيت الله هاشمي رفسنجاني بر نقش يونسكو درمقابل نظريه جهاني سازي

آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار مدير كل يونسكو اين نهاد را بعنوان يكي از موثرترين و سالم ترين نهادهاي بين المللي عنوان كرد و گفت: يونسكو به دور از افكار مداخله جويانه و سلطه طلبانه كه در برخي نهادهاي وابسته به سازمان ملل مشاهده مي شود مي تواند منشا خدمات مهمي در اعتلاي فرهنگي مردم جهان گردد.



رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حفظ فرهنگهاي مختلف موجود در جهان در مقابل نظريه "جهاني سازي" را كه توسط برخي قدرتهاي بزرگ مطرح مي شود، از وظايف مهم اين سازمان عنوان كرد و افزود: يونسكو مي تواند نقش حياتي و پراهميتي در اين مقطع براي حفظ و شناخت فرهنگهاي موجود در جهان ايفا كند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به مصائب مردم كشورهاي فقير به ويژه در قاره آفريقا، از فقر فرهنگي و استثمار به عنوان ريشه هاي اين مشكلات نام برد و گفت: جمهوري اسلامي ايران با توجه به منشا اسلامي و فرهنگي خود توانايي و آمادگي براي كمك به سازمان يونسكو براي رفع اين محروميتها را دارد.

دوشنبه 8 فروردين



* واكنشهاي سخنگوي وزارت امور خارجه به اظهارات رايس ، بيانيه اجلاس سران عرب و حكم دادگاه مصر



حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اظهارات وزير خارجه آمريكا در مصاحبه با نشريه لس‌آنجلس تايمز را اعتراف آمريكا براي بي‌اعتبار كردن معاهده ان‌.پي.‌تي خواند و گفت: آمريكا بايد از ترويج بي اعتمادي، اشاعه سوءظن و تداوم بهانه‌جويي براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي دست بردارد.

آصفي گفت: اين اظهارات به روشني نشان مي ‌دهد دولت آمريكا خط مشي خود را بر نهادينه كردن تبعيض و دوگانگي در سطح جهاني بنا نهاده و متكبرانه با يك جانبه گرايي در صدد تضعيف نهادها و ميثاق‌هاي بين‌المللي است.

وي افزود: حق ايران براي استفاده از انرژي هسته ‌اي براي مصارف صلح‌ آميز، مسلم، ترديدناپذير و مبتني بر مباني روشن حقوقي است، بطوريكه حتي وزير خارجه آمريكا ناچار به اذعان شده و سياست غيرمنطقي آمريكا را با گمانه ‌زني عوامانه توجيه مي ‌كند.

سخنگوي وزارت امور خارجه ايران همچنين با رد كامل مفاد بيانيه اجلاس سران اتحاديه عرب در الجزيره در خصوص جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي، تاكيد كرد: اين سه جزيره جزءلاينفك و ابدي سرزمين ايران بوده و خواهد بود.

حميدرضا آصفي با دعوت از سران كشورهاي عرب براي مقابله با سياستهاي خشونت آميز و تجاوزگرانه رژيم صهيونيستي در منطقه و ايجاد ثبات درعراق، تصريح كرد: اين گونه بيانيه‌ها به فضاي مثبت همكاري بين ايران و كشورهاي عربي هيچگونه كمكي نمي‌كند.

سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه با تاكيد بر تمايل ايران بر گسترش هرچه بيشتر مناسبات و همكاري‌ها با كشورهاي مسلمان و عربي، بر موضع اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تداوم مذاكرات با امارات متحده عربي به منظور رفع هرگونه سوء‌تفاهم جزيي پيرامون نحوه اجراي يادداشت تفاهم 1971در جزيره ابوموسي تاكيد نمود.



آصفي حكم دادگاه امنيتي مصر درباره يك ديپلمات ايراني و يك تبعه مصري به اتهام جاسوسي به نفع ايران را مسخره خواند.



آصفي افزود: اين سناريو از ابتدا بي‌اساس و فاقد ادله حقوقي بوده و برپايي اين دادگاه نمايشي براي خوش خدمتي به رژيم صهيونيستي صورت گرفته است.

وي اضافه كرد : دادستاني مصر بايد ريشه مشكلات را در داخل آن كشور بيابد و با تشكيل اين قبيل دادگاههاي نمايشي و صدور احكام فرمايشي و از پيش تعيين شده درصدد فرافكني موضوعات داخلي خود برنيايد.

سخنگوي وزارت امور خارجه اظهار داشت : جمهوري اسلامي ايران از ابتدا ادعاهاي دادستاني مصر را رد كرد و از دولت مصر در اين‌باره توضيح خواهيم خواست.



همچنين اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه اعلام كرد ؛ در احضار شوقي اسماعيل كه از سوي مديركل خاورميانه عربي و شمال آفريقا وزارت امور خارجه انجام شد، مراتب اعتراض جمهوري اسلامي ايران نسبت به حكم صادره و اقدام غير مسوولانه مقامات اين كشور به وي اعلام شد.

شوقي اسماعيل، رييس دفتر حفاظت منافع مصر درتهران نيز درپاسخ بااعلام اينكه اين حكم صرفا يك رفتار قضايي است ،اظهار داشت: مراتب اعتراض شديد جمهوري اسلامي ايران را به قاهره منعكس و پاسخ را در اولين زمان ، تسليم مقامات ايران خواهد نمود.





* تاكيد بر پيشرفت روابط دو كشور ايران و عربستان در ديدار دو وزير كشور

در ديدار عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور ايران با امير نايف بن عبدالعزيز همتاي سعودي وي بر پيشرفت در روابط دو كشور ايران و عربستان سعودي تاكيد شد.



موسوي لاري كه پس از انجام اعمال عمره مفرده براي يك ديدار چند ساعته وارد رياض پايتخت عربستان شد، در فرودگاه به خبرنگاران گفت: جمهوري اسلامي ايران و عربستان از روابط محكمي برخوردارند و اين سفر در چارچوب روابط دوستانه دو كشور انجام مي‌گيرد.

وزير كشور ايران با اشاره به امضاي قرارداد همكاري هاي امنيتي ميان دو كشور افزود: اين قرارداد چارچوب ‌اساسي همكاري هاي ايران و عربستان را تشكيل مي‌دهد.

عبدالعزيز كه براي استقبال از موسوي لاري به فرودگاه آمده بود، نيز در سخنان كوتاهي با تاكيد بر روابط مثبت دو كشور گفت: با توجه به جايگاه دو كشور در منطقه و جهان اسلام، استمرار گفت وگو ميان مقامات ايران و عربستان براي هماهنگي بيشتر ضروري است.



سه شنبه 9 فروردين



* تنديس شهداي شاخص يا يادمان شهدا در دستگاه ها ساخته مي شود



معاون اول رييس جمهور با صدور بخشنامه اي كليه دستگاه‌هاي را موظف كرد كه با هماهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به ساخت و نصب تنديس شهيد يا شهداي شاخص و يا يادمان شهداي مربوط به آن دستگاه اقدام لازم معمول نمايد تا به طور همزمان طي مراسم با شكوهي در روز سوم خرداد سال 1384 افتتاح و پرده‌برداري شود.





