  1. استانها
  2. قم
۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

حجت‌الاسلام اسکندری:

رمز ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر جوهره اخلاص است

رمز ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر جوهره اخلاص است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: رمز ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر این بود که جوهره اخلاص و جلب رضای خداوند در زندگی و کار این دو بزرگوار موج می‌زد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه پرسنلی این سازمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و فرارسیدن روز کارمند و هفته دولت اظهار داشت: از منظر فرهنگ قرآنی، ارزش و اهمیت کار هر کسی به نیت و انگیزه اوست و اگر این فرهنگ وارد پیکره کار و تلاش شود بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود، اما اگر نیت و اخلاص در کار نباشد هر چقدر از اهرم‌های تنبیهی و تشویقی استفاده شود وضعیت کار آن گونه که باید سامان نمی‌یابد.

وی به دلیل محبوب‌بودن شهیدان رجایی و باهنر نزد مردم اشاره کرد و گفت: وقتی انسان به زندگی و کار این دو بزرگوار مرور می‌کند جوهره اخلاص و کار برای خدا و جلب رضایت و خشنودی پروردگار در آنها موج می‌زند.

به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، اگر سالیان سال هم از شهادت این دو شهید بزرگوار بگذرد همچنان نام و یاد آنها در جامعه باقی خواهد ماند.

حجت‌الاسلام اسکندری با مذموم دانستن نگاه کاسبکارانه به مقوله کار اظهار داشت: برای به وجود آوردن تغییر در فرهنگ کار باید ابتدا بینش و نگرش را تغییر داد و لازمه تغییر در نگرش، تکیه کردن به اندیشه است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم بر این باور است که هفته دولت باید پیام داشته باشد و آن، پیام انسان‌های با اخلاصی بود که در راه خدمت به مردم و جلب رضایت پروردگار به شهادت رسیدند.

کد مطلب 1681797

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها