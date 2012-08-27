رمز ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر جوهره اخلاص است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه پرسنلی این سازمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و فرارسیدن روز کارمند و هفته دولت اظهار داشت: از منظر فرهنگ قرآنی، ارزش و اهمیت کار هر کسی به نیت و انگیزه اوست و اگر این فرهنگ وارد پیکره کار و تلاش شود بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود، اما اگر نیت و اخلاص در کار نباشد هر چقدر از اهرم‌های تنبیهی و تشویقی استفاده شود وضعیت کار آن گونه که باید سامان نمی‌یابد.



وی به دلیل محبوب‌بودن شهیدان رجایی و باهنر نزد مردم اشاره کرد و گفت: وقتی انسان به زندگی و کار این دو بزرگوار مرور می‌کند جوهره اخلاص و کار برای خدا و جلب رضایت و خشنودی پروردگار در آنها موج می‌زند.



به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، اگر سالیان سال هم از شهادت این دو شهید بزرگوار بگذرد همچنان نام و یاد آنها در جامعه باقی خواهد ماند.



حجت‌الاسلام اسکندری با مذموم دانستن نگاه کاسبکارانه به مقوله کار اظهار داشت: برای به وجود آوردن تغییر در فرهنگ کار باید ابتدا بینش و نگرش را تغییر داد و لازمه تغییر در نگرش، تکیه کردن به اندیشه است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم بر این باور است که هفته دولت باید پیام داشته باشد و آن، پیام انسان‌های با اخلاصی بود که در راه خدمت به مردم و جلب رضایت پروردگار به شهادت رسیدند.