العراقيه: ايران را در جام جهاني2006 آلمان ببينيد

به گزارش خبرگزاري "مهر" گوينده برنامه ورزشي العراقيه با علام اين مطلب اظهار داشت: ايراني ها دو بازي پشت سر هم خانگي دارند و با اندوخته مناسب دور رفت، يكي از اميدهاي حضور در جام جهاني در قاره آسيا هستند.

در همين زمينه مفسر ورزشي العراقيه اسپورت گفت: حضور ايران در جام جهاني حتمي است . ايران به كره شمالي و بحرين در تهران باج نخواهد داد و مطمئن باشيد اين ژاپن هم در توكيو نمي تواند ايران را شكست بدهد.

وي پيروزي ايران مقابل كره شمالي را محصول تجربه حضور ايراني ها در ميادين مختلف فوتبال در دهه گذشته بر شمرد .تيم كره اي هر چه در نيمه دوم تلاش كرد به يك ديوار بزرگ برخورد كرد تا چاره اي جز تسليم مقابل ايران نداشته باشد.

وي ارزيابي خود را در مورد تيم ايران اينگونه بيان كرد كه تيم ايران براي انسجام بيشتر نياز به بازي هاي تداركاتي دارد.

مفسر ورزشي تلويزيون العراقيه گفت: به دليل خلاقيت هاي فردي و تكنيك بالا و قواي جسماني بسيار قدرتمند ايراني ها، كار براي هر تيمي مشكل مي شود .

وي ضعف هاي كنوني تيم ايران را كماكان روش هاي احتياطي مربي كروات ايران، نداشتن يك بازيگردان در ميانه ميدان بر شمرد و افزود: تيم هايي كه با فشردگي و بازي يارگيري مستقيم به مصاف ايران مي روند موفق تر از ساير تيم هايي هستند كه اين شيوه را بكار نمي برند.

وي تاكيد كرد: گرفتن فضا از ستارگان ايراني آنها را سردرگم و عصبي مي كند. كاري كه بحريني ها با دوندگي بسيار در منامه مقابل ايران اجرا كردند .

مفسر ورزشي العراقيه گفت: نتايج خوب و پيروزي هاي تيم ملي ايران با برانكو ايوانكوويچ ، انتقادات بد بازي كردن ايراني ها را فعلا خاموش كرده است . ايراني ها به غير از نتيجه انتظار دارند ستارگانشان فوتبال خوبي هم ارايه دهند.

وي در پايان گفت: علي رغم ضعف هاي موجود ،تيم ملي فوتبال ايران شايسته ترين نماينده كنوني آسيا براي صعود به جام جهاني است و من ايران را در جام جهاني مي بينم.