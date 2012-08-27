محمدرضا نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بخش کشاورزی استان اصفهان از پیشرفت و توسعه مطلوبی طی سال‌های اخیر برخوردار بوده، افزود: هم‌اکنون مجموع تولیدات محصولات کشاورزی در استان اصفهان بالغ بر 6.5 میلیون تن در سال است که برنامه‌ریزی‌های بسیاری برای افزایش آن وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه به طور قطع سهم کنونی اصفهان در تولید محصولات کشاورزی طی سالهای آینده افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته در این زمینه، سهم استان اصفهان در تولید محصولات کشاورزی کشور، به هشت میلیون تن افزایش خواهد یافت که آمار قابل توجهی به شمار می‌رود.

برخی محصولات کشاورزی اصفهان ناشناخته مانده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی هر چه بیشتر در مورد برخی از تولیدات محصولات کشاورزی این استان، تصریح کرد: با وجود اینکه استان اصفهان از جایگاه قابل توجه و بالایی در زمینه تولید محصولات کشاورزی و دامی برخوردار است اما بسیاری از مردم و جامعه هدف، برخی از محصولات این استان را نمی‌شناسند.

وی با اشاره به اینکه گوشت قرمز گوسفند تولید شده توسط عشایر، یکی از محصولاتی است که برای مصرف‌کنندگان ناشناخته باقی‌مانده است، اضافه کرد: بدون شک گوشت قرمز تولید شده توسط عشایر استان اصفهان، یکی از بهترین و ناب‌ترین انواع گوشت‌های تولید شده در کشور است چرا که دام‌های عشایر این استان از بهترین گونه‌های گیاهی موجود در مراتع تغذیه می‌کنند.

نریمانی با بیان اینکه شرایط برای تولید گوشت قرمز گوسفندی توسط عشایر استان اصفهان فراهم است، ادامه داد: هم‌اکنون 500 گونه گیاهی بسیار متنوع در مراتع و زمین‌های ییلاقی و قشلاقی استان اصفهان وجود دارد که دام‌های عشایر می‌توانند با تغذیه از این گونه‌های گیاهی، بهترین نوع گوشت را تولید کنند.

وی به کیفیت و سلامت بالای گوشت‌های تولید شده توسط عشایر اشاره کرد و گفت: گوشت‌های قرمز تولید شده در گاوداری‌ها، در بهترین حالت از هفت نوع گونه گیاهی مورد تغذیه قرار گرفته‌اند که به نسبت نوع تغذیه دام‌های عشایر، غیر قابل مقایسه است و تفاوت زیادی دارد.

‌اجرای 94 درصد مصوبات هیأت دولت در بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به روند مطلوب مصوبات سفرهای هیأت دولت به این استان در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: بر اساس آمارهای استخراج شده، تاکنون بیش از 94 درصد تمامی مصوبه‌های سفر ریاست جمهوری به این استان در حوزه کشاورزی اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه در سفر نخست رئیس جمهور به استان اصفهان 12 مصوبه در حوزه کشاورزی به تصویب هیأت دولت رسید، اظهار داشت: خوشبختانه تمامی این مصوبات به صورت 100 درصد اجرایی شده و هیچ خلاء اجرایی در این زمینه وجود ندارد.

نریمانی به مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: در مجموع طی سفر دوم ریاست جمهور به اصفهان 22 پروژه در حوزه کشاورزی به تصویب رسید که تاکنون 19 طرح به پایان رسیده و سه طرح دیگر نیز با پیشرفت مطلوبی در حال اجرا است.

وی همچنین تصریح کرد: در دور سوم نیز 47 مصوبه توسط هیأت دولت به تصویب رسید که تاکنون 37 پروژه به پایان رسیده و هفت پروژه نیز در حال اجرا به سر می‌برد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: از مجموع مصوبات سفر سوم رئیس جمهور به استان اصفهان، سه مصوبه نیز در مرحله پیگیری قرار دارد که در آینده نزدیک اجرایی می‌شود.