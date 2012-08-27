احسان احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی، طبیعی و وجود فراز و نشیب های فیزیکی زیاد در سطح شهر و اطراف کرمانشاه، موقعیت خوبی برای توسعه پارک ها و فضای سبز در این شهر وجود دارد.

وی افزود: وضعیت فضای سبز شهر کرمانشاه در اطراف شهر و محله های جدید مناسب است، اما در محله ها و خیابان های قدیمی شهر، فضای سبز بسیار کمی داریم.احسانی با اشاره به ایجاد کمربند سبز در حاشیه شهر کرمانشاه گفت: در کمربندی های غربی (جانبازان) و شرقی (بزرگراه امام خمینی (ره))، فضای سبز مناسبی ایجادشده است. ولی استفاده از آن ها به علت این که در حاشیه بزرگ راه هستند باید کنترل شود.

وی ادامه داد: استفاده از فضای سبز و پارک حاشیه بزرگراه باید از سمتی غیر از شانه بزرگراه باشد، در غیر این صورت ترافیک بزرگراه زیاد می شود و این کاری غیر اصولی است.احسانی در مورد دسترسی صحیح به پارک های حاشیه بزرگراه امام خمینی (ره) و بلوار جانبازان گفت: شورای شهر تذکرات لازم را به شهرداری داده است ولی علی رغم برخی خیابان کشی های صورت گرفته از ناحیه پشت این پارک ها، باید گفت که کافی نیست و مسافرانی که به سطح شهر آشنایی کامل را ندارند درست هدایت نمی شوند.

احسانی در مورد طرح احداث شهربازی جدید در پارک شرقی طاقبستان گفت: بنده از طرف شورای شهر کرمانشاه اعلام می کنم که هیچ اطلاعی از طرح چنین شهربازی ندارم.

وی در مورد توسعه پارک طاقبستان گفت: توسعه این پارک و بحث زمین هایی که متعلق به افراد حقیقی است، مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشد و شهرداری کرمانشاه تنها در خصوص واگذاری معابر سواره رو و پیاده رو صاحب نظر خواهد بود.

احسانی در رابطه با پروژه نیمه تمام تله کابین طاقبستان گفت: کار فنداسیون پایه های طول مسیر و ساختمان مرکزی این پروژه به اتمام رسیده است و قرار داد اجرای تله کابین و قطعات مورد نیاز را با یک شرکت اتریشی داشتیم که متاسفانه به بهانه تحریم، این شرکت کار شکنی کرد.

نماینده شورای شهر کرمانشاه و عضو کمیسیون خدمات شهری، در پایان گفت: از طریق مراجع بالاتر به دنبال اجرایی شدن تله کابین کرمانشاه هستیم.