بیژن بیرنگ برنامهساز و کارگردان مجموعه "شام ایرانی" ویژه شبکه نمایش خانگی ضمن اظهار تاسف از انتقادات غیرمنصفانه از کیفیت میزبانی لادن طباطبایی در این مجموعه که موجب خداحافظی این بازیگر از عرصه بازیگری شد، به خبرنگار مهر، گفت: متاسفانه جوسازیهای رسانهای همیشه در کمین فعالیتهای هنری بودهاست.
وی افزود: زمانی که سریال خانه سبز و یا همسران را هم کار میکردم روزنامهها و مجلات هفتگی آن زمان همین مطالب دور از نقد حرفهای را مینوشتند و جوسازیهای عجیب و غریبی میکردند بهعنوان مثال به خوبی به یاد دارم زمانی که مجموعه خاطرهانگیز "محله برو و بیا" روی آنتن تلویزیون رفت، مقالهای نوشته شد با عنوان "جای پای آرام غرب" که صرفاً جوسازی علیه آن مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان بود و متاسفانه موفق هم شدند.
این برنامهساز با اشاره به تاثیر منفی جوسازیهای رسانهای افزود: متاسفانه در برخی موارد دیده شده که این حاشیهسازیها که البته برخی از آنها از سطح رسانه هم فراتر میرود، باعث میشوند یک فعالیت هنری از نیمه رها شود.
بیرنگ در ادامه افزود: تنها هدف من از ساخت مجموعه "شام ایرانی" تصویر کردن یک دورهم نشینی ساده به بهانه یک شام ایرانی بود. هم من و هم بازیگرانی که صادقانه و خالصانه حریم زندگی خود را به نمایش گذاشتهاند دوست داشتند لحظاتی مردم را مهمان خانههای خود کنند. حال در این میان نمیدانم برخی افراد از حاشیهسازیهای اینچنینی چه سودی میبرند؛ مگر با مردم بودنهایی از این جنس، جای کسی را تنگ میکند.
وی در ادامه افزود: تیم تهیه و تولید این مجموعه تمام تلاش خود را کرد تا حد امکان و با توجه به شرایط موجود، یک فعالیت هنری و فرهنگی خوب را ارائه دهد ولی متاسفانه این نوع سنگاندازیها هنرمند را ناامید میکند. من سالهای بسیاری در دهه 80 کار نکردم و هیچ فردی نپرسید که بیرنگ کجاست؟ اما باید متذکر شوم حسادتها و حب و بغضها باعث شده که بیرنگ کار نکند.
این برنامهساز در ادامه افزود: حال اینکه ادامه این حسادت و حب و بغضها به جایی رسید که هنرمندی مثل خانم طباطبایی نسبت به این نارواییها واکنش نشان داد و اعلام کرد که از عرصه بازیگری خداحافظی میکند.
وی در ادامه افزود: این در حالی است که حق مالی و معنوی هنرمندان بیش از این است و متاسفانه هنرمندان در این سرزمین از آنچه لایق آن هستند همواره بیبهره بودهاند، بنابراین یک ژورنالیست باید وجدان و انصاف داشته باشد. گلایه من از روزنامهها و نشریات این است که چرا بدون تحقیق و آگاهی دست به قلم میبرند و تا این اندازه بیمسئولیت مینویسند.
بیژن بیرنگ در پایان افزود: من بهعنوان کارگردان این مجموعه از همه هنرمندان جوان که در این مجموعه با ما همکاری کردند عذرخواهی میکنم و مراتب سپاس خود را از آنها به جا میآورم. چراکه انسانهای شجاعی هستند که اجازه دادند وارد حریم خصوصی زندگی آنها شویم و البته شرمندهام که در میان مردم عزیز سرزمینم چشمان ناپاکی هم وارد حریم خانوادگی آنها شده است.
لازم به ذکر است قسمت چهارم از مجموعه "شام ایرانی" ویژه بانوان که مهمان سحر زکریا هستند به زودی توسط سینما 24 روانه بازار خواهد شد.
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