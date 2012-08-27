برگزاری دوره بین المللی مربیگری درجه یک هندبال بانوان در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، کلاس های کشوری بین المللی هندبال ارتقاء به درجه یک هندبال بانوان در کرمانشاه در حال برگزاری است.



رئیس کمیته روابط عمومی هیئت هندبال استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از کلاس ها بعد از کلاس آقایان که در ماه گذشته برگزار شد، آغاز شده است.



علی حسینی افزود: در این کلاس ها 32 نفر از مربیان زن سراسر کشور حضور دارند که از این میان پنج نفر کرمانشاهی هستند.



وی تاکید کرد: این کلاس ها از تاریخ 31 مرداد لغایت شش شهریور در سالن اختصاصی هندبال استان کرمانشاه در حال برگزاری است.

وی افزود: این کلاس ها زیر نظر ناصر سلیمی رئیس کمیته آموزش و مربیان فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران و با همکاری مهدی حمیدیه از مربیان بومی استان و اساتید هیئت پزشکی ورزشی کرمانشاه برگزار می شود.



حسینی با اشاره به فعالیت هیئت هندبال استان در زمینه میزبانی کلاس های بین المللی افزود: فدراسیون به خوبی از عملکرد مثبت و خوب هیئت کرمانشاه اطلاع دارد و به همین علت برگزاری این کلاس ها را به کرمانشاه واگذار کرده است.

