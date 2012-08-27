به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری گفت: میزان سرمایه گذاری در دوره های 77 تا 83، حدود 15 هزار میلیارد تومان بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین رقم سرمایه گذاری در 2 سال اخیر (از ابتدای سال 89 تا پایان 90) را حدود 25 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: دراین مدت بیش از 13 هزار پروانه بهره برداری صادر شده است. از ابتدای دولت نهم تاکنون افزون بر 51 هزار پروژه صنعتی و معدنی با بیش از 1 میلیون نفر اشتغال به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرارگرفته است.

راه‌اندازی 700 بنگاه بزرگ

وی همچنین گفت: حجم تولید نشان دهنده انبوهی از سرمایه گذاری های انجام شده دارد به نحوی که از سال 84 تاکنون 700 بنگاه جدید بزرگ با 35 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری احداث شده است.

غضنفری درادامه افزود: مجموع طرح های به بهره برداری رسیده در فاصله سال های 84 تا 90 درحوزه بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ 23 هزار و 700 مورد بوده که با رقم 55 هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاری، برای 500 هزارنفر اشتغال ایجاد کرده است.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح های اجرا شده و به بهره برداری رسیده در سال های (84-90) درحوزه بنگاه های بزرگ (فولاد، پتروشیمی، خودرو، سیمان، مس، آلومینیوم و کشت و صنعت)،حدود 700 واحد با 35 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و 160 هزار نفر اشتغالزایی بوده است.

غضنفری ادامه داد: درحوزه بنگاه های متوسط از قبیل قطعه سازی، صنایع الکترونیک وغیره نیز حدود 11هزار واحد با 15هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری زمینه اشتغال 250 هزار نفر را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: دراین سال ها نیز حدود 12 هزار واحد بنگاهی کوچک به بهره برداری رسید که برای این واحدها 4 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و موجب اشتغال زایی 90 هزار نفر شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اتمام یکهزار پروژه نیمه تمام صنعتی و معدنی و صدور پروانه بهره برداری برای آنها در 3 ماه نخست امسال گفت: میزان سرمایه گذاری در این طرح ها بیش از یک هزار و 600 میلیارد تومان است که اشتغال زایی برای 14هزار نفر را به طور مستقیم فراهم کرده است.

رشد 1.5 برابری تولید خودرو در دولت های نهم و دهم

غضنفری با بیان اینکه تولید خودرو از سال 1346 تا 83، حدود 6 میلیون و 100هزار دستگاه بوده ، این رقم از سال 84 تا 90 افزون بر9 میلیون و 250 هزار دستگاه خودرو شده است.

وی با بیان این جمله که تولید خودرو در سال 83 ، 960 هزار دستگاه بود، ابراز امیدواری کرد این ظرفیت تا پایان سال 90 به 2 میلیون دستگاه رسیده است.

380 میلیون متر مربع کاشی در سال 90

وی حضور در جمع پنج کشور برتر تولید کننده کاشی و سرامیک را مورد توجه قرار داد و افزود: ظرفیت کاشی و سرامیک در سال 83 ، 176 میلیون متر مربع بود که این ظرفیت در سال 90 به 380 میلیون متر مربع رسید.

توانمند سازی بخش خصوصی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد واگذاری سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال های 84 تا 90 گفت: این رقم دراین مدت به یک هزار و 750 میلیارد ریال رسید. ایدرو تا پایان سال 83 ، یک هزار و 200 میلیارد تومان سهام شرکت های تحت پوشش را واگذار کرده بود.

راه‌اندازی بیش از 16 هزار واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی

وی تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرک ها و نواحی صنعتی از سال 84 سه ماه نخست امسال را 16 هزار و 125 فقره اعلام کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در دولت دهم 170 فقره شهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده است و اشتغالزایی دراین مدت بیش از 318 هزار نفر بوده است.

وی رسیدن به نصاب 4.7 درصد متوسط سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن، مدیریت آثار محدودیت های بی سابقه اعمال شده توسط کشورهای غربی در حوزه صنایع ، بومی سازی محصولات و فن آوری های موردنیاز کشور و تبدیل تحریم ها از تهدید به فرصت رااز جمله اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر برشمرد.

ایجاد ساختارهای یکپارچه سیاستگذاری موردنیاز بخش تولید از قبیل کارگروه حمایت از تولید به منظور سیاست گذاری و تصمیم گیریهای کلان از دیگر موضوعاتی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد و افزود: ایجاد ستاد تسهیل امور و رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی و رسیدگی به مشکل بسیاری از واحدها نیز در برنامه ها قرار گرفته است.

غضنفری از دیگر اقدامات صورت گرفته دراین سال ها را تعامل فعال با تشکل ها و بخش خصوصی در سیاست گذاری و تصمیم گیری های صنعتی، توجه ویژه به تامین زیرساخت‌های صنعتی کشور (از قبیل توسعه شهرکها، تامین برق، گاز و آب موردنیاز بخش تولید) ،توسعه و همکاری‌های فنی اقتصادی با کشورهای جهان بویژه کشورهای آمریکای لاتین، آسیایی، آفریقایی و کشورهای همسایه مسلمان و ایجاد سایت های مشترک تولید در کشورهای مختلف عنوان کرد.

توجه ویژه به توسعه صنایع با رویکرد فنآوری پیشرفته و صنایع نوین از قبیل بیو ایمپلنت ها، سلول های بنیادی، کاتالیست ها، نانوموادها، انرژی های نو، سیاست گذاری به منظور ارتقاء کیفیت محصولات و تولیدات داخلی از طریق اعمال استانداردهای اجباری، تدوین استانداردهای جدید، تهیه لوایح مرتبط (از قبیل قانون ارتقاء کیفیت خودرو و محصولات داخلی) از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه صنعت ، معدن و تجارت عنوان شد.