موافق ادغام سازمان جنگلها با محیط زیست هستیم

کمال الدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه هر ادغامی که انجام می شود به کار کارشناسی نیاز دارد، اظهار داشت: در هر حال، ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها نیز نیازمند اقدام کارشناسی است چرا که موضوعی حساس است و دغدغه مسئولان خواهد بود.

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس در ادامه با اشاره به استقبال از ادغام این دو سازمان با یکدیگر خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم در مجلس به حد کافی جوابگو باشیم این موضوع را از دولت استعلام می کنیم، لذا با پیشنهاد این ادغام موافق هستیم اما نه ادغامی صورت بگیرد که کارساز نباشد.

وی تصریح کرد: موضوع ادغام دو سازمان محیط زیست و جنگلها و مراتع را هم در فراکسیون محیط زیست و هم در کمیسیون کشاورزی مطرح خواهیم کرد.

به گزارش مهر، محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست چندین بار ضمن درخواست مجدد از مجلس برای ادغام با سازمان جنگلها و مراتع تأکید کرد که در حال حاضر از 186 کشور دنیا که دارای سازمان جنگلها و محیط زیست هستند 136 کشور ساختار یکسانی دارند اما در کشور ما با وجود موازی کاریهای بسیاری که در این بخش اتفاق می افتد همچنان بر جدا بودن این ساختارها اصرار می شود.