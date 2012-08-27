سامانه معاملات آتی بورس کالا از کار افتاد/ وعده از سر گیری معاملات تا دقایقی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز معاملات بازار آتی سکه طلای بورس کالا در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که در ساعت 11 و 12 دقیقه امروز با از کارافتادن سرور مرکزی سامانه معاملات این بازار، قطع دسترسی کلیه کارگزاران برای اعمال دستورهای خرید و فروش مشتریان آنها را منجر شده است.

در این زمینه حسین پناهیان مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در گفتگو با مهر ضمن تایید از کار افتادن سامانه معاملات بازار آتی سکه، عنوان کرد: این مشکل به دلیل وجود اشکال فنی به وجود آمده و تلاش می شود پس از رفع ایراد، معاملات بازار آتی از ساعت 13 امروز از سر گرفته شود.

در عین حال یک کارگزار بورس کالا با بیان اینکه بروز مشکل فنی در سامانه معاملات بازار آتی منجر به ضرر و زیان معامله گران این بازار شده است عنوان کرد: آن دسته از معامله گرانی که با خرید سکه از بازار نقدی، قصد فروش سکه های خود در بازار آتی را داشتند اکنون با وقوع زیان در موقعیت های فروش مواجه شده که چنانچه این معاملات ،امروز ابطال نشود می تواند خسارات سنگینی را به این سرمایه گذاران وارد آورد.

افزون بر این تداوم نوسان قیمت در بازار آزاد ارز و سکه و از طرفی تعطیلی 5 روزه بورس کالا بر دامنه این ضرر و زیان خواهد افزود.

گفتنی است، بعدازظهر دیروز نیز به دلیل بروز مشکل فنی در سامانه معاملات و سیستم برق رسانی، روند معاملات آتی به مدت 1 ساعت متوقف شده بود که پس از رفع ایراد ادامه این معاملات از ساعت 18 تا 19ادامه یافت.

این در حالی بود که به دلیل فعال بودن برخی سامانه های شرکت های کارگزاری خارج از ساختمان بورس کالا کلیه معاملات انجام شده در میان ساعات 13و 50 دقیقه تا 15و 5 دقیقه در روز گذشته ابطال شده بود.