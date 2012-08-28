محمد نژد جوادیپور نویسنده ادبیات کودک و نوجوان و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مدتی است که تعدادی از سایتهای اینترنتی اقدام به انتشار داستان و تصاویر کتاب «پریناز و نازپری» را که به قلم من و توسط موسسه فرهنگی نشر رامین برای خردسالان و کودکان منتشر شده است، روی خروجی خود قرار دادهاند، اما اشارهای به نام صاحب اثر نکردهاند و در بعضی مواقع هم نام نویسنده را تغییر دادهاند.
وی افزود: من هیچ حرفی ندارم که سایتهای اینترنتی، متن داستانهایم را منتشر کنند ولی حداقل اسمم را عوض نکنند یا اسمم را از روی کار خط نزنند. اصلا تمام کتابهایم را در اینترنت درج کنند ولی چرا باید نام صاحب اثر را از کارش خط بزنند یا نام او را تغییر بدهند.
این نویسنده گفت: برخی از سایتها نام نویسنده کتاب «پریناز و نازپری» را تغییر دادهاند، برخی هم به کل نام نویسنده را از روی آن برداشتهاند. من داستانهایم را برای مردم مینویسم. هر کسی هم که میخواهد، آنها را در فضای مجازی منتشر کند، من به عنوان یک نویسنده و یک ناشر حقی از درج این مطالب در فضای اینترنت از کسی طلب نمیکنم ولی به نظرم توقع زیادی نیست که بخواهم ادب و امانتداری را تا این حد رعایت کنند که نام نویسنده و خالق اثر را از روی آن پاک نکنند.
کتاب داستان «پریناز و نازپری» به ترتیب توسط محمد نژد و میترا صمدی نوشته وتصویرگری شده که توسط موسسه فرهنگی نشر رامین به بازار نشر ارائه شده است.
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