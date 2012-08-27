  1. بین الملل
۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

وزیر خارجه تونس:

حزب النهضه سالها در حکومت تونس باقی می ماند

حزب النهضه سالها در حکومت تونس باقی می ماند

وزیر خارجه تونس ضمن مردمی توصیف کردن دولت وابسته به حزب النهضه از حکومت طولانی این حزب در این کشور سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاهرام ، "رفیق عبدالسلام" گفت: مردم تونس طی انتخاباتی آزاد و شفاف حزب النهضه را مجددا انتخاب خواهند کرد.

وزیر خارجه تونس افزود: دولت کنونی مشروعیت خود را از اراده مردمی می گیرد و سالهای طولانی در حکومت باقی می ماند.

داماد راشد الغنوشی بیان کرد: دولت کنونی تونس یکی از قوی ترین دولتها پس از استقلال تونس محسوب می شود. زیرا مشروعیت خود را از صندوقهای رای گیری و انتخابات بدست آورده است و همین عامل برای تسریع در اصلاحات و تحقق اهداف انقلاب کفایت می کند.

شایان ذکر است حزب النهضه اسلامی تونس دولت ائتلافی با حزب کنگره برای جمهوری و حزب دمکراتیک برای کار و آزادی تشکیل داده است.

کد مطلب 1681958

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