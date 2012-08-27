حزب النهضه سالها در حکومت تونس باقی می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاهرام ، "رفیق عبدالسلام" گفت: مردم تونس طی انتخاباتی آزاد و شفاف حزب النهضه را مجددا انتخاب خواهند کرد.

وزیر خارجه تونس افزود: دولت کنونی مشروعیت خود را از اراده مردمی می گیرد و سالهای طولانی در حکومت باقی می ماند.

داماد راشد الغنوشی بیان کرد: دولت کنونی تونس یکی از قوی ترین دولتها پس از استقلال تونس محسوب می شود. زیرا مشروعیت خود را از صندوقهای رای گیری و انتخابات بدست آورده است و همین عامل برای تسریع در اصلاحات و تحقق اهداف انقلاب کفایت می کند.

شایان ذکر است حزب النهضه اسلامی تونس دولت ائتلافی با حزب کنگره برای جمهوری و حزب دمکراتیک برای کار و آزادی تشکیل داده است.