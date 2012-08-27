30 پروژه در زمینه‌ های مختلف در ایرانشهر به بهره ‌برداری رسید

رحمدل بامری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از این طرح ها انتقال خط لوله گاز به نیروگاه بخار ایرانشهر بود.

وی گفت: روز گذشته نیز 49 طرح عمرانی در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان با اعتبار 24 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی افزود: این طرح ها در زمینه های مختلف مانند راه روستایی، بهسازی قنوات، افتتاح سه باب ساختمان دهیاری، نصب و راه اندازی سیستم ایمنی انبار نفت، راه های دسترسی بین مزارع، احداث فضاهای سبز و پارک محله در 9 روستا و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در مزارع کشاورزی بود.

فرماندار ایرانشهر بیان داشت: پنج روستا با 110 خانوار و 700 نفر جمعیت نیز از نعمت برق بهره مند شدند.

وی افزود: برای برق رسانی به پنج روستای ایرانشهر، 16 کیلومتر شبکه توزیع برق اجرا و هفت دستگاه پست هوایی نصب شده است.

بامری اظهار داشت: در مجموع سه میلیارد و 788 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان برای برق رسانی به این روستاها هزینه شده است.

وی گفت: با بهره برداری از این طرح ها بیش از دو هزار و 400 نفر از روستاییان بخش مرکزی این شهرستان از نعمت راه روستایی، برق و امکانات رفاهی و کشاورزی برخوردار شدند.

وی افزود: امسال برای توسعه و اصلاح شبکه های توزیع برق در ایرانشهر 22 کیلومتر شبکه توزیع اجرا و 40 دستگاه پست هوایی نصب شده که هشت میلیارد و 413 میلیون ریال هزینه شده است.

وی بیان داشت: نمایشگاه دستاوردهای دولت نیز امروز در ایرانشهر گشایش یافت.