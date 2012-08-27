به گزارش خبرنگار مهر، با حکم حسن علیزاده رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، سید محمد مهدی مقدسی به عنوان سرپرست معاونت رسانه‌های دیجیتال این مرکز منصوب شد.

پیش از این محمدصادق افراسیابی معاون رسانه های دیجیتال این مرکز بود که وی به دلیل تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی حوزه رسانه‌های دیجیتال، درخواست کناره‌گیری از این سمت را داشته است.

محمد مهدی مقدسی، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی است و تا پیش از این در سمت مسئول پیگیری و هماهنگی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال فعالیت می کرد.

دکتر علیزاده ضمن تشکر از زحمات افراسیابی در طول فعالیت چندماهه تصدی بر معاونت رسانه‌های دیجیتال، در حکمی وی را به سمت مشاور مرکز رسانه های دیجیتال منصوب کرد.