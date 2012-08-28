خبرنگاران بازوی کمکی روابط عمومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، جواد آهنگری شامگاه دیروز دوشنبه در برنامه تجلیل از خبرنگاران که در محل استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد افزود: خبرنگاران استان یکی از زبده ترین و با اخلاق ترین خبرنگاران کشور هستند.



وی افزود: خبرنگاران با استانداری بیگانه نیستند و در همه برهه های حساس دوشادوش روابط عمومی استانداری به وظیفه خطیر خود که همان اطلاع رسانی به موقع است عمل می کنند.



آهنگری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مهم ترین عاملی که باعث شد برنامه تجلیل از خبرنگاران نمونه استان به تاخیر بیفتد ضایعه دردناک زلزله استان بود که به دلیل اهمیت مسئله نمی شد این برنامه را برگزار کرد.



در ادامه این جلسه علی اکبری نماینده خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی خطاب به استاندار گفت: خانه مطبوعات مشکلات زیادی دارد که باید در جلسه ای این مشکلات به صورت ریز به سمع و نظر شما برسد تا با اتخاذ تدابیر لازم مشکلات خانه مطبوعات کاهش پیدا کند.

وی افزود: مهم ترین مشکل پیش روی خبرنگاران مشکل معیشتی آنان است و باید مسئولان با ارائه راهکارهایی مشکل مسکن و مشکل اقتصادی آنان را حل کنند.