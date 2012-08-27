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۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۴۴

لشگری خبر داد:

ارائه عملکرد 10 ساله اداره محیط زیست ساوجبلاغ در نمایشگاه هفته دولت

ارائه عملکرد 10 ساله اداره محیط زیست ساوجبلاغ در نمایشگاه هفته دولت

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: مدیر اداره محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ از ارائه آخرین دستاوردهای این اداره در حوزه های مختلف زیستی و جانوری در نمایشگاه هفته دولت ساوجبلاغ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان استانی و شهرستانی از غرفه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ بازدید کردند.

رئیس اداره محیط زیست ساوجبلاغ در حاشیه این بازدید به معرفی و ارائه گزارش عملکرد این اداره پرداخت.

حمیدرضا لشگری افزود: به مناسبت هفته دولت نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم در شهرستان ساوجبلاغ افتتاح و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در غرفه شماره 10 عملکرد ده ساله خود را ارائه کرد.

وی افزود: عمده بازدید کنندگان درخصوص عملکرد اداره و گونه های جانوری  شهرستان سوالاتی پرسیدند. 

لشگری ادامه داد: در غرفه اداره به غیر از نمایش فعالیت های انجام شده در دولت نهم و دهم و عملکرد مقایسه ای آن، ضمن معرفی گونه های جانوری و گیاهی منطقه  فعالیت های فرهنگی آموزشی اداره با پخش  لوح فشرده، پمفلت و همچنین استفاده از محیط یاران، به بازدید کنندگان معرفی  شد.

وی از مردم  شهرستان برای بازدید از نمایشگاه عملکرد دولت نهم و دهم دعوت کرد.

کد مطلب 1682021

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