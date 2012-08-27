اداره کار اشتهارد دستگاه برتر شهرستانی جشنواره شهید رجایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته دولت در مراسم جشنواره شهید رجایی استان که با حضور سید صولت مرتضوی معاون امور سیاسی وزارت کشور، استاندار البرز ومعاونین استانداری و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان در سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد شهرداری کرج برگزار شد از دستگاه های برتر استان تجلیل به عمل آمد.

در راستای انتخاب ادارات کل برتر استان، پنج اداره برتر شهرستانی نیز به عنوان دستگاه های برگزیده در حوزه شهرستان محل خدمت خود با انتخاب فرمانداران و با توجه به شاخص عملکردهای ادارات شهرستانی معرفی و تجلیل شدند.

دستگاه های شهرستانی که عنوان برتر این جشنواره را کسب کردند شامل اداره یک ناحیه یک آموزش و پرورش کرج، اداره تعاون کار، تعاون و رفاه اجتماعی اشتهارد، اداره آبفای روستایی ساوجبلاغ، اداره کمیته امداد امام خمینی نظرآبادو اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طالقان است که با اهدای تندیس جشنواره و لوح تقدیر از آنان تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است در این جشنواره اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز علاوه بر کسب عنوان برتر و ممتاز دستگاه اجرایی استان در بررسی شاخص های عمومی و اختصاصی عملکرد دستگاه های اجرایی استان؛ در حوزه ادارات تابعه خود نیز در شهرستان اشتهارد، عنوان دستگاه برتر شهرستانی را نیز کسب نمود که از زحمات محرمعلی بخشعلی زاده رئیس این اداره شهرستانی نیز در دومین جشنواره شهید رجایی استان تقدیر به عمل آمد.