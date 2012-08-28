تغییر تعرفه های مکالمات بین الملل با دو صفر/ جدول نرخ‌ جدید مکالمات

ردیف شبکه های تلفن ثابت سطح تعرفه

1 استرالیا،بلژیک، کانادا، چین، دانمارک، فرانسه، یونان، هاوایی،هنگ کنگ، مجارستان، هند، ایرلند،ایتالیا، لوکزامبورگ،نیوزلند، نروژ، سوئد، تایلند و آمریکا سطح اول

2 آلاسکا، اتریش، برمودا، گرجستان، آلمان، عراق، ماکائو، مالزی، ماریتیم، هلند،پاکستان، پاناما، لهستان،پرتغال، رومانی، سنگاپور،اسلواکی، کره جنوبی، اسپانیا، ترینیداد و توباگو و انگلستان سطح دوم

3 آندورا، آرژانتین، بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، بروندی، کامبوج، گیمن، شیلی، کلمبیا، کرواسی، جزیره فائرو، جبل الطارق، گوام، ژاپن، لائوس، لتونی، مکزیک، پاراگوئه، پرو، پورتوریکو، ترکیه، اروگوئه، ویرجین آمریکا، ازبکستان، ونزوئلا، زامبیا سطح سوم

4 آلبانی، الجزایر، آنگولا، آنتیگوا، آروبا، یوتسوانا، برزیل، بلغارستان، کاستاریکا، قبرس ،چک، دومینیکن (کارائیب)، مصر، فنلاند، اندونزی، اردن، قزاقستان، کنیا، کویت، لیتوانی، مالاوی، مالتا، موناکو، مغولستان، موزامبیک، عمان، روسیه، آفریقای جنوبی، سوئیس و زیمباوه سطح چهارم

5 ارمنستان، باربادوس، یونان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، کامرون، گواتمال، ایسلند، قرقیزستان، لبنان، مقدونیه، موریس، نپال، نیجریه، عربستان سعودی، سریلانکا، سوریه، تایوان، تاجیکستان، ترکمنستان، اوگاندا، اکراین و یمن سطح پنجم

6 افغانستان، ساموای آمریکا، باهاما، بلیز، جزایر ویرجین بریتانیا، بورکینافاسو، کیپ، دومینیکا، اکوادور، السالوادور، گینه استوایی، استونی، گویان فرانسه، پلینزا، غنا، گویان، هندوراس، جامائیکا، لسوتو، لیبی، مولدووا، نامیبیا، آنتیل هلند، کالدونیای جدید، نیجر، فلسطین، فلیپین، قطر، رواندا، سنت وینسنت، سودان، سورینام، تانزانیا، امارات متحده عربی، ویتنام و کیپ ورد سطح ششم

7 انگویلا، آذربایجان، بلاروس، بنین، چاد، اریتره، اتیوپی، فیجی، گرانادا، لیبریا، مونتسرات، میانمار، نیکاراگوئه، پالائو، سنت گیتس و نویس، سنت لوسیا، سیشل، جزایر نرگس و کایکوس سطح هفتم

8 جیبوتی، گابن، جمهوری گینه، هائیتی، ساحل عاج، مالی، میکرونزه، مونته نگرو، مراکش، سنگال، صربستان و توگو سطح هشتم

9 کومور، کنگو، گامبیا، موریتانی، ساموآ، سیرالئون، اسلوونی، تونگا، تونس، وانواتو سطح نهم

10 جزایر کوک، دیگو کارسیا، گینه بیسائو، گرینلند، گوادلوپ (سن مارتین)، کیربیاتی، لیختن اشتاین، مالدیو، جزایر مارشال، کره شمالی، گینه نو، ربونون، سنت پیر و میکلون، سومالی و زئیر سطح دهم