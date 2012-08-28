تغییر تعرفه های مکالمات بین الملل با دو صفر/ جدول نرخ‌ جدید مکالمات

به گزارش خبرنگار مهر، تعرفه های جدید برای مشترکان تلفن ثابت و همراه کشور به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت و تایید رئیس مجمع عمومی این شرکت در 11 سطح مختلف به مقصد سایر کشورها به تفکیک شبکه اپراتورهای تلفن همراه و اپراتورهای تلفن ثابت، به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شده است که این پیشنهاد در این کمیسیون تصویب و به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد.
شرکت ارتباطات زیرساخت نیز این تعرفه را در اول شهریورماه جاری به 10 اپراتور مخابراتی اعلام کرده که این اپراتورها موظفند از اول شهریورماه تعرفه مکالمات بین الملل خود را براساس تعرفه های جدید محاسبه کنند.
براین اساس سقف تعرفه انتقال صوت بر بستر اینترنت (VoIP) به سمت خارج از کشور تا سقف تعرفه های تعیین شده است.
جدول تعرفه های بین الملل صادره از کشور
به گزارش مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت آبان ماه سال 90 نیز براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ مکالمات دو صفر کشورهایی که بیشترین ترافیک مخابراتی را با ایران دارند تا سقف 75 درصد کاهش داد که این مصوبه با واکنش و انتقاد شرکتهای ارائه دهنده تلفن بین الملل از بستر اینترنت - voip - شد چرا که این شرکتها معتقد هستند که کاهش نرخ مکالمات از طریق دو صفر مخابرات باعث می شود کاربران از بستر تلفن اینترنتی و کارت تلفن برای مکالمات بین الملل استفاده نکنند.
هم اکنون و طبق مصوبه جدید شرکت ارتباطات زیرساخت، تعرفه یک دقیقه مکالمات بین الملل صادره از کشور به اغلب کشورها و در 11 سطح تعریف شده است که برای مثال کاربران ایرانی برای تماس با کشورهای سطح اول از تلفن ثابت و یا همراه به ازای هر دقیقه مکالمه تنها 50 تومان می پردازند که این رقم حتی در مقایسه با نرخ مکالمات داخلی تلفن همراه در کشور نیز رقم بسیار پایینی است.
جدول سطوح تعرفه برای یک دقیقه مکالمه بین الملل صادره از کشور
|سطوح تعرفه
|سقف تعرفه برای یک دقیقه مکالمه با دو صفر(ریال)
|سطح اول
|500
|سطح دوم
|1000
|سطح سوم
|1600
|سطح چهارم
|2500
|سطح پنجم
|3500
|سطح ششم
|5500
|سطح هفتم
|7000
|سطح هشتم
|9000
|سطح نهم
|10000
|سطح دهم
|20000
|سطح یازدهم
|30000
جدول سقف تعرفه هر دقیقه ارتباط بین الملل صادره به سمت شبکه اپراتورهای تلفن ثابت
|ردیف
|شبکه های تلفن ثابت
|سطح تعرفه
|1
|استرالیا،بلژیک، کانادا، چین، دانمارک، فرانسه، یونان، هاوایی،هنگ کنگ، مجارستان، هند، ایرلند،ایتالیا، لوکزامبورگ،نیوزلند، نروژ، سوئد، تایلند و آمریکا
|سطح اول
|2
|آلاسکا، اتریش، برمودا، گرجستان، آلمان، عراق، ماکائو، مالزی، ماریتیم، هلند،پاکستان، پاناما، لهستان،پرتغال، رومانی، سنگاپور،اسلواکی، کره جنوبی، اسپانیا، ترینیداد و توباگو و انگلستان
|سطح دوم
|3
|آندورا، آرژانتین، بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، بروندی، کامبوج، گیمن، شیلی، کلمبیا، کرواسی، جزیره فائرو، جبل الطارق، گوام، ژاپن، لائوس، لتونی، مکزیک، پاراگوئه، پرو، پورتوریکو، ترکیه، اروگوئه، ویرجین آمریکا، ازبکستان، ونزوئلا، زامبیا
|سطح سوم
|4
|آلبانی، الجزایر، آنگولا، آنتیگوا، آروبا، یوتسوانا، برزیل، بلغارستان، کاستاریکا، قبرس ،چک، دومینیکن (کارائیب)، مصر، فنلاند، اندونزی، اردن، قزاقستان، کنیا، کویت، لیتوانی، مالاوی، مالتا، موناکو، مغولستان، موزامبیک، عمان، روسیه، آفریقای جنوبی، سوئیس و زیمباوه
|سطح چهارم
|5
|ارمنستان، باربادوس، یونان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، کامرون، گواتمال، ایسلند، قرقیزستان، لبنان، مقدونیه، موریس، نپال، نیجریه، عربستان سعودی، سریلانکا، سوریه، تایوان، تاجیکستان، ترکمنستان، اوگاندا، اکراین و یمن
|سطح پنجم
|6
|افغانستان، ساموای آمریکا، باهاما، بلیز، جزایر ویرجین بریتانیا، بورکینافاسو، کیپ، دومینیکا، اکوادور، السالوادور، گینه استوایی، استونی، گویان فرانسه، پلینزا، غنا، گویان، هندوراس، جامائیکا، لسوتو، لیبی، مولدووا، نامیبیا، آنتیل هلند، کالدونیای جدید، نیجر، فلسطین، فلیپین، قطر، رواندا، سنت وینسنت، سودان، سورینام، تانزانیا، امارات متحده عربی، ویتنام و کیپ ورد
|سطح ششم
|7
|انگویلا، آذربایجان، بلاروس، بنین، چاد، اریتره، اتیوپی، فیجی، گرانادا، لیبریا، مونتسرات، میانمار، نیکاراگوئه، پالائو، سنت گیتس و نویس، سنت لوسیا، سیشل، جزایر نرگس و کایکوس
|سطح هفتم
|8
|جیبوتی، گابن، جمهوری گینه، هائیتی، ساحل عاج، مالی، میکرونزه، مونته نگرو، مراکش، سنگال، صربستان و توگو
|سطح هشتم
|9
|کومور، کنگو، گامبیا، موریتانی، ساموآ، سیرالئون، اسلوونی، تونگا، تونس، وانواتو
|سطح نهم
|10
|جزایر کوک، دیگو کارسیا، گینه بیسائو، گرینلند، گوادلوپ (سن مارتین)، کیربیاتی، لیختن اشتاین، مالدیو، جزایر مارشال، کره شمالی، گینه نو، ربونون، سنت پیر و میکلون، سومالی و زئیر
|سطح دهم
|11
|اسانسیون، آفریقای مرکزی، کوبا، تیمور شرقی، جزایر فالکلند (مالویناس)، ماداگاسکار، نائورو، نیوئه، جزایر نورفولگ، سن هلن، سان مارینو، سائوتومه و پرینسیپ، جزایر سلیمان، سوازیلند، توکالائو، توالو و والیس و فوتونا
|سطح یازدهم
|ردیف
|شبکه های تلفن همراه
|سطح تعرفه
|1
|کانادا، چین،هنگ کنگ، سنگاپور و آمریکا
|سطح اول
|2
|هلند، مالزی، تایلند
|سطح دوم
|3
|آلاسکا، بنگلادش، برمودا، برونئی دارالسلام، کاستاریکا، گوام، هاوائی، لائوس، کره جنوبی، سوئد و ویرجین آمریکا
|سطح سوم
|4
|
بلژیک، کلمبیا، قبرس، چک، دومنیکن(کارائیب)، مصر، فنلاند، اندونزی، آلمان، بوتان، مجارستان ، ماکائو، پاکستان، پرتغال، روسیه
|سطح چهارم
|5
|
آنتیگوا، آرژانتین، استرالیا، بحرین، شیلی، دانمارک، گرجستان، گواتمالا، عراق، ایتالیا، ژاپن، اردن، کنیا، قرقیزستان، لیتوانی، مالاوی، مغولستان، نپال، نیوزلند، نیجریه، پاراگوئه ، پرو، پورتوریکو، رومانی،رواندا، عربستان سعودی، اسپانیا، سریلانکا، ترینیداد و توباگو، ترکمنستان، اوگاندا و زامبیا
|سطح پنجم
|6
|افغانستان، ساموای آمریکا، آندورا، آنگولا، آنگویلا، آروبا، باهاما، بوتان، بولیوی، برزیل،کامرون، گیمن،کرواسی، اکوادور، السالوادور، غنا، کوادلوپ (سن مارتین)، قزاقستان، کویت،لتونی، لبنان، لوکزامبورگ، مکزیک، نامیبیا، هلند، آنتیل هلند، فلسطین، پاناما، فلیپین، لهستان، قطر، اسلواکی ، اسلونی، سودان، سورینام، سوئیس ، سوریه،تایوان، تاجیکستان، ترکیه، امارات متحده عربی، انگلستان، اوکراین، اروگوئه، ازبکستان، ویتنام، یمن و کیپ ورد.
|سطح ششم
|7
|اتریش ، باربادوس، بلاروس، بلیز، بنین ، بوتسوانا، جزایر ویرجین بریتانیا، بلغارستان، دومینیکا، گینه استوایی، اتیوپی، فیجی، گرانادا، هندوراس، جامائیکا، لسوتو، لیبریا، مالتا، ماریتیم، مولدووا، موزامبیک، کالدونیای جدید، نیکاراگوئه، نیجر، عمان، سنت لوسیا،سوازیلند، تانزانیا، ونزوئلا
|سطح هفتم
|8
|الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، بوسنی و هرزگوین، بورکینافاسو، چاد، اریتره ، گویان فرانسه، گابن، گویان، هائیتی، ایرلند، ساحل عاج، لیبی، مالی،موناکو، مونته نگرو، میانمار،نروژ، سنت کیتس و نویس، سنت وینست، صربستان، جزایر ترکس و کایکوس،زئیر، زیمباوه
|سطح هشتم
|9
|کومور، استونی، جزایر فائرو، ایسلند، مقدونیه، تونگا و تونس
|سطح نهم
|10
|بروندی، آفریقای مرکزی،کنگو، جیبوتی،پلینزا، گامبیا،جبل الطارق، گینه بیسائو، گرینلند، جمهوری گینه، لیختن اشتاین، ماداگاسکار، مالدیو، موریتانی، موریس، میکرونزه، مراکش، ریونون ، سنت پیر و میکلون، ساموآ، سنگال، سومالی، آفریقای جنوبی، ماهواره ثریا، توگو،وانواتو
|سطح دهم
|11
|آلبانی، اسانسیون، جزایر کوک، کوبا، دیه گو گارسیا، تیمور شرقی، جزایر فالکلند(مالوپناس)، کیربیاتی، جزایر مارشال، مونتسرات، نائورو، نیوئه، جزایر نورفولک، کره شمالی، گینه نو، سنت هلن، سان مارینو، سائوتومه و پرینسیپ، سیشل، جزایر سلیمان، توکالائو، توالو و والیس و فوتونا و ماهواره اینمارست
|سطح یازدهم
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