کسب دو عنوان برتر جشنواره شهید رجایی توسط فرماندار ساوجبلاغ

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ساوجبلاغ رتبه برتر فرمانداری های استان و رتبه دهم در بین فرمانداری های سراسر کشور در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی را داراست.

وی در شهرستان نیز فرماندار و مدیر اجرایی برتر در اجرای سرشماری سال 90 معرفی شد.

بازدید معاون سیاسی استاندار از نمایشگاه دستاوردهای دولت در ساوجبلاغ

نمایشگاه عملکرد دولت نهم ودهم با حضور استاندار البرز، نماینده مردم ساوجبلاغ، ائمه جمعه ساوجبلاغ وجهارباغ جمعی از خانواده معظم شهداء و مدیران در محل قدیم پمپ بنزین هشتگرد جهت بازدید عموم افتتاح شده است.



فرماندار ساوجبلاغ گفت: این نمایشگاه با 50غرفه مجموعه اقدامات دولت نهم ودهم تا 9شهریور برای بازدید عموم دایر است.

علی حدادی با بر شمردن میزان ارایه خدمات در دولت نهم ودهم با دوره های گذشته قابل قیاس نیست به ویژه در بخش های گاز رسانی ، مسکن، عمران روستایی ، کمک به شهرداریها ، آبرسانی بر هیچ کس پوشیده نیست واین نشان دهنده توجه دولت به شهرستان هاست.



فرماندار ساوجبلاغ گفت: در کنار بازار داغ افتتاح طرحهای عمرانی در شهرستان ساوجبلاغ فرصتی خوبی برای مردم شهرستان ساوجبلاغ است تا سری به این نمایشگاه بزنند وبه ارزیابی عملکرد خدمتگزاران خود بپردازند



نمایشگاه عملکرد دولت در شهر هشتگرد با تخیف و تقسیط انشعاب گاز، آشنایی با قوانین و نحوه دریافت انشعاب و تعویض کنتورهای خراب وتفکیک کنتور های آپارتمان ها، راهکار های دریافت تسهیلات وام مسکن روستایی مهر امام رضا(ع)، آشنایی با محیط زیست ساوجبلاغ، ارتباط با مدیران و کارشناسان شهرداری، غرفه فروش فرش عشایری، عضویت در جمعیت هلال احمر وآخرین اطلاعات از عملکرد دولت نهم ودهم در غرفه روابط عمومی فرمانداری وسایر ادارت ا تا9شهریور از ساعت 9 تا 21 برای بازدید عموم دایر است.