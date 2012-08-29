والیبال مصر به قدرتمندی سه سال پیش نیست/ تیم ایران شرایط بهتری دارد

حسین معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه تیم‎های والیبال ایران و مصر سه سال پیش هم در رقابت‎های گزینشی المپیک دو دیدار با یکدیگر برگزار کردند و در هر دو دیدار ایران متحمل شکست شد، اظهارداشت: البته دو تیم در شرایطی کاملا متفاوت دیدارهای خود در این دوره را برگزار می‌کنند چون شرایط دو تیم فرق کرده است.

وی تصریح کرد: دیدار گذشته تیم ملی والیبال مقابل مصر در رقابت‎های انتخابی لیگ جهانی وقتی برگزار شد که ما تازه مسابقات گزینشی جام جهانی را تمام کرده بودیم. بازی در ماه مبارک رمضان و ساعت 9:30 شب برگزار شد ضمن اینکه در فرودگاه مصر معطلی زیادی داشتیم. همه اینها باعث شد به هنگام بازی آمادگی خوبی نداشته باشیم.

سرمربی پیشین تیم ملی والیبال تاکید کرد: ما هر دو دیدارمان در مصر را واگذار کردیم با این وجود بازیکنان عملکرد بدی نداشتند اما الان شرایط کاملا فرق دارد. بازیکنان پیش از دیدار با مصر مسابقات سنگینی نداشتند. ضمن اینکه در اسلوونی دیدارهای مفیدی برگزار کرده‎اند و مستقیم هم از این کشور به قاهره سفر می‎کنند.

معدنی ادامه داد: علاوه بر اینکه تیم ملی شرایط بهتری نسبت به سه سال پیش و دیدار با مصر در رقابت‎های گزینشی لیگ جهانی دارد، تیم ملی مصر هم به اندازه آن زمان خوب نیست. اوضاع سیاسی مصر خوب نیست و این مسئله روی ورزش این کشور به خصوص ورزش‎های گروهی تاثیر منفی گذاشته است. به همین دلیل از آفریقا تیم ضعیف تونس سهمیه المپیک گرفت.

وی در بخشی از گفتگو با خبرنگار مهر به ویژگی‎های تیم ملی والیبال مصر اشاره کرد و گفت: تیم ملی مصر بازیکن محور است. مصری‌ها یک بازیکن پشت خط زن دارند که تمام پاس‎ها به او ختم می‎شود و یک پاسور خوب هم دارند. این دو بازیکنان اصلی تیم ملی مصر هستند که در سرویس عملکرد تاثیرگذاری دارند.

سرمربی پیشین تیم ملی والیبال تصریح کرد: با این شرایط بهتراست چرخش بازیکنان طوری باشد که وقتی این دو بازیکن (پشت خط زن و پاسور مصر) قطر هم هستند، لیبرو تیم ما وسط زمین قرار بگیرد و دریافت کننده‎ها در کنار زمین باشند تا تیم ایران در دریافت‎ها بهتر کار کند. در کل مقابل مصر باید دریافت‎های خوبی داشته باشیم. باید پشت خط زن این تیم را در حمله از کار بیندازیم.

معدنی با بیان اینکه در صورت پیروزی برابر مصر، کار ایران برای دیدار با ژاپن با توجه دیدارهای اخیر دو تیم سخت نیست، گفت: برای پیشرفت بیشتردر والیبال رسیدن به لیگ جهانی خیلی مهم است و حتی مهمتر از ورود به المپیک؛ در صورتیکه وارد لیگ جهانی شویم بازی‎های زیادی با تیم‎های بزرگ دنیا حتی در کشورمان برگزار می‎کنیم و به همین دلیل از نظر من ورود به لیگ جهانی مهمتر از المپیک است.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات گزینشی لیگ جهانی 2013 تیم ملی ایران طی روزهای دهم و دوازدهم شهریورماه در قاهره به مصاف تیم ملی مصر می‎رود.