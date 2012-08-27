اتخاذ تدابیر لازم در 2 بعد رفاهی و امنیتی در سفرهای تابستانی قم

قاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مسافران به 2 گروه تقسیم می شوند بیان کرد: یک گروه با وسائل نقلیه شخصی و گروهی هم با وسائل نقلیه عمومی مسافرت می کنند که اقدامات ما در 2 بعد رفاه و امنیت سفر مسافران شکل می گیرد.

وی گفت: در بعد رفاهی در سازمان حمل و نقل و پایانه ها جلساتی با مدیران شرکت های حمل و نقل مسافران استان برگزار شده است و در خصوص رعایت حقوق و احترام به مسافر، پذیرایی از مسافر در طول سفر بر اساس مقررات و همچنین وسیله نقلیه نقص نداشته باشد تصمیماتی اخذ شد.



وی ادامه داد: همچنین دستور داده شد تا خودروها به موقع حرکت کنند، قسمت هایی که باید توقف کنند به خصوص برای اقامه نماز و رفع سایر حوائج به این امر توجه داشته باشند.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان قم بیان کرد: تذکرات لازم برای رفاه حال افرادی که از مبدا قم در حال مسافرت هستند و همچنین افرادی که از قم عبور می کنند به مدیران شرکت حمل و نقل داده شده است.



وی ادامه داد: مجتمع های خدماتی و رفاهی نیز برای ارائه خدمات آماده سازی شده اند.



وی بیان کرد: در خصوص ایمنی، سازمان حمل و نقل و پایانه های استان قم همکاری تنگاتنگی با پلیس راه استان و اداره راه و شهرسازی در بعد تجهیز جاده ها انجام شده است.



باقری ادامه داد: هماهنگی لازم نیز با شرکت های امداد فنی خودرو انجام شده است تا چنانچه خودرویی در جاده خراب شده بود امداد خودرو زودتر رسیده و چنانچه قابل تعمیر نبود خودرو را به تعمیرگاه مطمئن انتقال دهند.



وی بیان کرد:‌ از سوی دیگر حتی به شرکت های حمل و نقل مسافر نکات ایمنی توصیه شده است و اینکه بررسی کنند تا خودروی آنها از نظر ایمنی سالم باشد و کمربند ایمنی نیز داشته باشند.



وی ادامه داد: رانندگان خودروها باید مراقبت لازم را انجام دهند تا با هوشیاری و رعایت قوانین و مقررات و با خودرهای سالم به حمل و نقل بپردازند تا چند روز باقیمانده تابستان را با دغدغه کمتر مسافرت کنند.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان قم بیان کرد:‌ از رانندگان تقاضا می شود چه افرادی که با خودروهای شخصی و چه افرادی که با خودروهای عمومی مسافرت می کنند مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.