بازتاب اجلاس عدم تعهد در تهران در رسانه های آلمانی زبان

به گزارش خبرگزاری مهر، گرچه بسیاری از روزنامه ها در حوزه زبان آلمانی سعی داشتند تا این نشست را تلاشی برای خروج ایران از انزوا نشان دهند اما دراین بین روزنامه های پربیننده ای هم بودند که با دید و نگرشی عمیق به این رویداد نگاه کرده و ایران را کشوری می دانستند که در صدد بهره برداری حداکثری از این رویداد کم نظیر است.

روزنامه پرتیتراژ " ولت " چاپ آلمان با اعلام خبر برگزاری اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران ، در تیتر این گزارش نوشت : افتتاح کنفرانس عدم تعهد – سوریه – طرح پیشنهاد .



این روزنامه در ادامه با اشاره به افتتاح این کنفرانس توسط علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان نوشت : این کنفرانس شش روز به طول می انجامد و در روزهای سه شنبه و پنج شنبه وزیران خارجه و سران کشورها در جلسات شرکت می کنند.

روزنامه ولت همچنین با توجه به تاثیرگذاری کشورمان در بحران سوریه می نویسد: ایران قصد دارد در حین برگزاری این اجلاس ، پیشنهاد خود را برای پایان دادن به خشونت ها در سوریه ارائه کند.



روزنامه "پرسه " چاپ اتریش نیز اعلام این مطلب که از 120 کشور شرکت کننده در این اجلاس ، هیئت های 36 کشور در بالاترین رده در این اجلاس شرکت می کنند، در تیتر خبر مربوط به این نشست نوشت: ایران بر آن است تا در این نشست مخالف خود را با دخالت در سوریه اعلام و برای این منظور رایزنی کند.



همچنین این روزنامه درباره بحران سوریه به نقل از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه نوشت: هیچ کشور دیگری حق ندارد، و فقط این ملت سوریه است که می بایست در مورد سرنوشت سیاسی خود تصمیم بگیرد.





روزنامه "تاگس آنزایگر" چاپ سوئیس نیز با برگزیدن تیتر "ایران به دنبال همبستگی عدم تعهد" با اشاره به صحبت های وزیر خارجه کشورمان در مورد پاکسازی دنیا از سلاح های هسته ای می نویسد: ایران خواستار از بین بردن تمامی سلاح های هسته ای در طول 23 سال آینده شد.