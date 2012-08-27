اولین پروژه مهر ماندگار خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان جنوبی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مردم روستای کارشک شهرستان قاین اظهارکرد: 40 پروژه عمرانی خراسان جنوبی در ردیف طرح های مهر ماندگار قرار گرفته است.

قهرمان رشید اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مهر ماندگار استان را 680 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این پروژه ها تا پایان سال 92 بهره برداری خواهد رسید.

وی گاز رسانی به 40 روستای خراسان جنوبی را از جمله پروژه های مهر ماندگار استان عنوان کرد و گفت: امروز بخشی از این پروژه با گاز رسانی به 9 روستای قاین به بهره برداری می رسد.

رشید با بیان اینکه در دولت نهم و دهم اقدامات ارزنده ای در خراسان جنوبی صورت گرفته است، تصریح کرد: بیش از 450 میلیارد تومان در بخش گاز رسانی به روستاها و شهرهای استان در این دولت هزینه شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 90 درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز برخوردار هستند، ادامه داد: 15 درصد جمعیت روستایی نیز از این نعمت برخوردارند که این رقم در شهرستان قاین 25 درصد جمعیت روستایی است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی نیز در این مراسم به گازرسانی به 9 روستای شهرستان قاین اشاره کرد و گفت: روستاهای مهمویی، روم، دهشک، کارشک، گریمنج، مزدآباد، سیدآباد، بنیادباد، بسکاباد در قالب اولین طرح مهرماندگار استان گازرسانی شدند.

حسن افتخاری میزان اعتبارات هزینه شده برای پروژه‌های مورد بهره ‌برداری را بالغ بر 34 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی افزود: با بهره‌ برداری از این پروژه‌ها تعداد شش هزار و 780 نفر از ساکنان روستاهای قاین از نعمت گاز طبیعی بهره ‌مند می ‌شوند.

وی گفت: برای گازرسانی به 9 روستای مذکور بالغ بر 60 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع، تعداد چهار ایستگاه تقلیل فشار گاز اجرا و تعداد یک‌هزار و 371 علمک نصب شده است.

افتخاری بیان کرد: در جریان سفر دستیار ارشد رئیس جمهور، گازرسانی به شهرستان‌های سربیشه و اسدیه نیز بر پروژه‌های مهر ماندگار استان خراسان جنوبی افزوده شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی تصریح کرد: در بخش گازرسانی به مسکن مهر شهر قاین نیز در حال حاضر یک‌ هزار و 417 واحد مسکن مهر این شهر از گاز طبیعی برخوردار است.