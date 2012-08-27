سیلاب جاده چالوس با موفقیت مهار شد

به گزارش خبرنگارمهر، روز گذشته در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب بخش هایی از محور کرج – چالوس در مناطق حسنکدر و سرخه دچاراختلال ترافیک عبوری شد که با همت راهداران بلافاصله ترافیک محور روانسازی شد.

راهداری البرز بلافاصله اقدام کرد

سرپرست مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در این خصوص گفت: ساعت 4 بعد از ظهر روز گذشته گشت های راهداری در جریان جاری شدن سیلاب در مناطق حسنکدر و سرخه قرار گرفتند و با حضور به موقع، پاکسازی منطقه و هدایت آب های جاری به خارج از سطح محور، ترافیک را به حالت عادی در آورد.

محمد مکوندی افزود: با تغییر جوی و شروع دور دوم سفر های تابستانی، راهداران به صورت ویژه در همه راه ها در حال گشت زنی بوده و در آماده باش کامل برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکل بسر می برند.