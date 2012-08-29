افزایش تعامل یگان ویژه با قشر جوان/ تغییر وضعیت حضور ماموران در ورزشگاهها

سردار حسن کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه های جدید یگان ویژه تعامل و ارتباط با قشرهای مختلف مردم در محلات و ارتباط با دانشجویان و دانش آموزان است. برنامه ریزیهای متعددی را برای رسیدن به اهدافمان انجام داده ایم و سعی می کنیم این برنامه ها را در هفته دفاع مقدس اجرا کنیم.

وی گفت: به دنبال مردمی کردن یگانهای ویژه پلیس و تعاملات رفتاری خوب با هموطنان هستیم. برخورداری از پشتیبانی مردم، افزایش اقتدار یگان ویژه را به همراه دارد.

فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی با اشاره به ارائه آموزشهای به روز تاکید کرد: آموزشهای تاکتیکی به روز در اختیار نیروهای این یگان قرار می گیرد تا ضمن حضور در کنار مردم از آمادگیهای لازم برخوردار باشد.

سردار کرمی افزود: به منظور حفظ آمادگی جسمانی نیروها، برنامه های پیاده روی در بین مردم هر هفته اجرا می شود و نیروهای یگان ویژه با حضور در تفرجگاهها و ورزش علاوه بر حفظ آمادگی خود امنیت را برای افراد حاضر در تفرجگاهها و کوهها به ارمغان می آورد.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدید یگان ویژه ارتقاء علمی، آموزشی و روانشناسی نیروها است، تصریح کرد: سعی می کنیم توان علمی و آموزشی نیروهایمان را افزایش دهیم.

فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی با اشاره به مسئولیت این یگان در تامین امنیت ورزشگاهها گفت: حضور در ورزشگاهها به ویژه همزمان با برگزاری لیگ برتر فوتبال، یک فرصت برای ماست تا ضمن برقراری ارتباط با جوانان خاطره خوبی را از خودمان برای آنها بجای بگذاریم. به همین دلیل در لیگ امسال نیز برنامه های خوبی را برای ارتباط با تماشاگران به ویژه قشر جوان داریم. در همین راستا بزودی لباس ماموران یگان ویژه در ورزشگاه ها تغییر می کند.

سردار کرمی از تامین امنیت سواحل شمال کشور برای مسافران خبر داد وافزود: مقابله با مصادیق بدحجابی و سایر ناهنجاریهای اجتماعی که موجب نا امنی فضای سواحل می شود از جمله اقدامات پیشگیری است که آن را اجرا می کنیم تا رضایت و آرامش این فضاهای طبیعی را برای هموطنان به وجود آوریم. البته اقداماتی از جمله نصب بنرهای اطلاع رسانی، اقدامات فرهنگی و کمک به دستگاههای امدادی از دیگر فعالیتهای این یگان در سواحل شمال کشور است.