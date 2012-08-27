به گزارش خبرنگار مهر، اس ام کریشنا بعد از ظهر امروز یکشنبه در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد برای شرکت در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران در جمع خبرنگاران در خصوص بهبود روابط ایران و هند با توجه به برگزاری اجلاس عدم تعهد و دیدارهای دوجانبه بین مقامات دو کشور، گفت: در اجلاس "نم" نه تنها روابط ایران و هند بهتر می شود بلکه هدف ما این است که روابط بین کل اعضا بهتر شود.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که پیام شما برای اجلاس شانزدهم چیست، گفت: امیدواریم همکاری های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین اعضای جنبش عدم تعهد بهتر از گذشته شود.