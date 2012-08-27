  1. سیاست
۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

کریشنا در فرودگاه مهرآباد:

روابط اقتصادی ایران و هند در پی اجلاس جنبش عدم تعهد بهبود می‌یابد

روابط اقتصادی ایران و هند در پی اجلاس جنبش عدم تعهد بهبود می‌یابد

وزیر امور خارجه هند با ابراز امیدواری نسبت به بهبود روابط اقتصادی میان ایران و هند، تاکید کرد: در اجلاس "نم" نه تنها روابط ایران و هند بهتر می شود بلکه هدف ما این است که روابط بین کل اعضا بهتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اس ام کریشنا بعد از ظهر امروز یکشنبه در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد برای شرکت در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران در جمع خبرنگاران در خصوص بهبود روابط ایران و هند با توجه به برگزاری اجلاس عدم تعهد و دیدارهای دوجانبه بین مقامات دو کشور، گفت: در اجلاس "نم" نه تنها روابط ایران و هند بهتر می شود بلکه  هدف ما این است که روابط بین کل اعضا بهتر شود.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که پیام شما برای اجلاس شانزدهم چیست، گفت: امیدواریم همکاری های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین اعضای جنبش عدم تعهد بهتر از گذشته شود.

کد مطلب 1682096

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