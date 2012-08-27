دلایل اختصاص 1000 میلیارد تومان به سایپا و ایران خودرو

نادر قاضی پور در گفتگو با مهر در مورد مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر اختصاص 500 میلیارد تومان به کارخانجات سایپا و ایران خودرو اظهارداشت: در واقع درجلسه اخیر شورای پول و اعتبار مقرر شده به هرکدام از شرکتهای بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو 500 میلیارد تومان اختصاص یافته بطوریکه مجموعا 1000 میلیارد تومان به این شرکتها اعتبار اختصاص یافته است.

وی با طرح این سئوال که چرا درجایی که شرکت خودروسازی ایران خودرو در یکی از بانکهای خصوصی 1700 میلیارد تومان سهام دارد آنرا نمی فروشد که حق شرکتهای قطعه ساز را پرداخت کند؟، پرسید: چرا شرکت خودروسازی سایپا که درحدود 137 شرکت زیرمجموعه دارد سهام چند عدد از این شرکتها را در بورس واگذار نمی کند تا بتواند بدهی خود به شرکتهای قطعه سازی را بپردازد؟

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه شرکت خودروسازی سایپا سال گذشته سهام خود را که در دست تامین اجتماعی بود به دو برابر قیمت روز خریداری کرد، گفت: درحقیقت این شرکت خودروسازی با این اقدام خود به نوعی کشورگشایی کرد چرا که موجب شد کارکنان تامین اجتماعی وامهای کلان دریافت کنند.

وی درعین حال تصریح کرد: البته اختصاص وام 1000 میلیاردی به این دو شرکت بزرگ خودرو سازی بدلیل جلوگیری از بیکاری کارگران شرکتهای قطعه سازی است چون اگر کارخانجات قطعه سازی بخوابد کارخانجات خودرو سازی هم در کشورمی خوابد.