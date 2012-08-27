به گزارش خبرنگار مهر، صدرالله محتشم ظهر دوشنبه در نشست با مدیران و کارشناسان کتابخانه‌ها عمومی استان بوشهر شرایط موجود جامع اسلامی و جهان را شرایطی استثنایی خواند و اظهار داشت: در کمک به درک این شرایط و بروز رفتارها و کنش هایی متناسب و خردورزانه، دستگاه های فرهنگی می توانند مردم و دولت‌مردان را یاری دهند.

وی تقابل بی نظیر جهان ماده محور موجود به رهبری شیطان بزرگ با نظام آسمانی جمهوری اسلامی ایران را تکرار رویارویی تاریخی حق و باطل و تداوم سنت نهایی پیروزی حزب الله دانست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر در ارتباط با رفع مشکلات کتابخانه‌های فاقد اینترنت نیز بیان داشت: هر چه سریع‌تر باید نسبت به رفع این مشکل اقدام شود تا زمینه پیوستن همه کتابخانه‌های استان به شبکه ملی کتابخان‌های دیجیتال فراهم شود.

وی به اتصال رسمی 16 کتابخانه استان به شبکه کتابخانه‌های الکترونیک کشور اشاره کرد و ادامه داد: این رویداد سرآغازی مبارک و تحول نوینی در نحوه اداره و شیوه خدمات دهی کتابخانه‌های استان بوشهر است.

محتشم اضافه کرد: امروز دیگر نمی‌شود در جای خود متوقف بود و با ادبیات سلب، گوهر هویت و مولفه‌های فرهنگی خویش را از تعرض عرضه‌کنندگان محصولات گوناگون و پر جاذبه فرهنگی در امان نگه داشت.

وی افزود: غرب در تقابل فرهنگی و جدال رسانه‌ای خود با دنیای شرق و اساسا اسلام سیاسی، تنها در حوزه اندیشه و نوع گفتمان دچار چالش نیست بلکه عمق استراتژیک نگاه طمعکار و حریصانه حضرات غربی، در ژرفای چاه‌های نفت این منطقه از جهان معنا می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر همچنین بیان داشت: تجربه تاریخی ما می‌گوید همیشه و به دنبال کتاب غربی‌ها و پشت پای میسیونرها، اسارت استعمار اتفاق افتاده و عقل ما می‌گوید آدم غربی کالایش را بدون فرهنگش دست مشتری شرقی نمی‌دهد.