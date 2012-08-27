حمل و نقل کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است/ جابجایی 470 مسافر در گیلان

سبحان الله علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه جاده ها مهمترین زیرساخت استان است، افزود: گیلان به رغم داشتن بندر و گمرک فعال سالانه گردشگران و مسافران زیادی برای بهره گیری از مواهب طبیعی به این منطقه سفر می کنند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در زمینه حمل و نقل و ترافیک عنوان کرد: تمام ارگانهای دخیل در امر حمل و نقل باید با همکاری رسانه ها اقدام به توسعه فرهنگ حمل و نقل در استان بپردازند.

مدیرکل حمل و نقل و پایان های گیلان ادامه داد: از ابتدای اجرای مرحله نخست طرح تابستانی یعنی تیرماه سال جاری تاکنون476 هزار و 465 نفر مسافر به مقاصد داخل و خارج استان عزیمت کردند.

وی افزود: از این تعداد 262 هزار و 56 نفر مسافر در قالب سفر درون استانی و 214 هزار و 409 نفر در قالب سفر برون استانی جابجا شده ‌اند.

علیپورگفت: در این مدت 12 هزار و 229 سفر توسط اتوبوس،12 هزار و 184سفر با مینی بوس و 30 هزار و 5 سفر نیز توسط سواری انجام شده است.

وی اظهار داشت: از تیرماه تاکنون به ترتیب شهرستان های رشت با جابجایی247 هزار و 358 نفر مسافر، لاهیجان با 57 هزار و 255 نفر مسافر و رودسر با 43 هزار و 144نفر مسافر بالاترین آمار جابجایی را به خود اختصاص دادند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه ها عنوان کرد: در دور دوم طرح تابستانی نیز گروه های گشت محسوس و نامحسوس از این سازمان برای کنترل بر نحوه فعالیت شرکت های حمل و نقل مسافربری به سراسر استان اعزام می شوند.

وی یادآور شد: علاوه بر این شماره تماس های 7220154 کانون انجمن های صنفی حمل و نقل مسافر با شماره تلفن 2229112، سامانه های پیام کوتاه 3000143 و 3000765655 و نمایندگان اداره کل مستقر در پایانه های مسافربری استان آماده رسیدگی به مسائل، مشکلات مسافران و رسیدگی به شکایات هستند.

علیپور تصریح کرد: در ضمن کمیسیون ماده 12 در ایام طرح برای برخورد با تخلفات شرکت های حمل و نقل مسافر استان فعال است.