ایران امروز به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه مطرح است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد، ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز بسیج کارمندی با اشاره به میزبانی اجلاس غیرمتعهدها در ایران افزود: روزگاری قدرت های برتر ایران را قبول نداشتند اما امروز ایران سربلند ما به یکی از قدرت های منطقه تبدیل شده که در بسیاری از مسائل تاثیرگذار است.



وی با بیان اینکه ایران تنها کشور غیرمتعهد به معنای واقعی است تصریح کرد: حتی تمامی کسانی که به عنوان غیرمتعهد در اجلاس تهران شرکت کرده اند تعهدی هرچند کوچک دارند اما تعهد نظام ایران فقط به اسلام منحصر است.



نام شهید رجایی و باهنر بر تارک تابلوی انقلاب می درخشد



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر با اشاره به خدمات ارائه شده توسط این دو شهید والا مقام بیان داشت: علی رغم کوتاه بودن دوران خدمات رسانی این دو شهید نام آنها تا امروز بر تارک تابلوی انقلاب می درخشد.



مهدوی نژاد در خصوص علت ماندگاری نام این دو شهید اظهار داشت: خلوص نیت و خدمت صادقانه آنها و دوری از منیت باعث شد تا آنها جاودان بمانند.



وی با اشاره به سخن امام راحل مبنی بر اینکه اگر به من خدمت گزار بگویند بهتر از این است که رهبر بگویند ابراز کرد: امام(ره) با این عمل راه را به ما نشان می دهد که خدمتی اگر انجام می شود باید صادقانه و بی منت باشد.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) یادآور شد: روزهایی بود که دشمن در خاور دور بود و خاورمیانه میانه را تهدید می کرد و اصلا ایران را در لیست کشورهای مقابل خود نمی گذاشت و حتی برای جنگ با ایران یکی از مهره های خود در منطقه را به کار گرفت ولی امروز دورانی که دشمنان ما با نیابت با ما صحبت می کردند، به سر آمده است و آنها باید به طور مستقیم با ما وارد مذاکره شوند.



تمام دنیا و رسانه‌ها بسیج شده اند تا اجلاس غیر متعهدها در ایران اتفاق نیفتد



مهدوی نژاد عنوان کرد: امروز ما در برهه ای هستیم که تمام دنیا و رسانه ها بسیج شده اند تا اجلاس غیر متعهدها در ایران اتفاق نیفتد ولی مشاهده می کنیم که کشورهای دعوت شده برای شرکت در این اجلاس از یکدیگر سبقت می گیرند و آن دسته از کشورها هم که نیامده اند برای این است که اصلا امکان حضور برایشان وجود ندارد.



وی ابراز امیدواری کرد: این نشست به خوبی برگزار شود.



وی بر ادامه دادن راه شهدا تاکید کرد و بیان داشت: امروز مسئولان نظام باید برای خدمت رسانی به کشور به راه شهدا نگاه کنیم و با تاسی به آنها در مسیرشان محکم، آگاهانه و با اخلاص گام برداریم، در غیر اینصورت قادر به ادامه مسیر شهدا نخواهیم بود.

