راه یافتگان به نمایشگاه دهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب آثار جشنواره متشکل از مدرسان انجمن خوشنویسان ایران شعبه یزد آقایان محمدرضا امامی، ولی رهبر یزدی، محمود شیر سلیمیان و سید منصور میرایی با هدایت استاد محمود رهبران مشاور هنری دبیر جشنواره کار ارزیابی تصویر آثار هنرمندان را عهده دار بودند.

اسامی پدید آورندگان آثار از طریق وب سایت جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد به آدرس www.yrk.ir اعلام شده و همچنین با صاحبان آثار راه یافته به بخش نمایشگاهی جهت ارسال اصل اثر تماس گرفته می شود.

دبیرخانه دائمی جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد تا تاریخ 15 شهریور ماه سال جاری منتظر دریافت اصل اثر هنرمندان خواهد بود.

داوران دهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد معرفی شدند

نماینده دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در استان یزد گفت: هفت نفر از اساتید بنام معاصر خوشنویسی ایران برای بررسی آثار دوره دهم جشنواره ملی خوشنویسی رضوی انتخاب شدند.

هادی ورشویی افزود: این داوران برجسته در چهار رشته نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث برای بررسی آثار جشنواره به یزد دعوت شده اند تا بهترین های خوشنویسی ایران را از میان آثار راه یافته به نمایشگاه انتخاب کنند.

وی ادامه داد: بی شک یکی از شاخصهای جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد، حضور برترین های خوشنویسی کشور به عنوان داور در این جشنواره است.

ورشویی عنوان کرد: هیئت داوران دوره دهم جشنواره متشکل از استادان غلامحسین امیر خانی، محمد سلحشور، امیر احمد فلسفی و محمود رهبران مشاور هنری دبیر جشنواره در رشته نستعلیق و استادان مجتبی ملک زاده و محمد حیدری در رشته شکسته نستعلیق و استاد سید رضا بنی رضی در رشته های نسخ و ثلث هستند که به داوری آثار دهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد خواهند پرداخت.