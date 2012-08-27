نوغانداری نسل جدید در کشور احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزام پور رمضان بعد از ظهر دوشنبه در همایش ملی منطقه ای صنعت نوغانداری در گلستان افزود: گلستان سوپاپ اطمینان نوغانداری کشور است و می تواند پشتیبان خوبی در بخش نوغانداری کشور باشد.

وی گفت: صنعت نوغانداری طی سال های اخیر فراز و نشیب های فراوانی داشته است که ناشی از سیاست های غلط و نامناسبی بوده که طی مدت ها بر این صنعت تحمیل شده است.



وی تصریح کرد: درسال 79 با کاهش تعرفه های وارداتی که به عنوان پشتیبان کشور در این بخش بودند و با کاهش صادرات فرش و با افزایش هزینه های تولید شاهد رکود این صنعت در کشور بودیم که این روند رکود تا سال 88 ادامه داشت و در سال 88 این صنعت به یک ایستایی رسید.



وی ادامه داد: در سال 85 با دستور رئیس جمهور و مقام عالی وزارت جهاد طرح جامع نوغانداری کشور تهیه شد و در حال حاضر مراحل نهایی خود را طی می کند.



مدیرعامل شرکت سهامی کرم ابریشم کشور در گلستان با بیان اینکه این همایش پیش نیاز مرکز نوغانداری کشور است افزود: پیله ابریشم در گیلان وگلستان تهیه ودر خراسان شمالی تبدیل به نخ می شود ودرکاشان تبدیل به سرمایه ودر اذربایجان به فرش تبدیل می شود واین چرخه باید درکشور حفظ شود.



پوررمضان درادامه اظهارداشت:ما درتوسعه نوغانداری درکشور باید همه جای کشور را ببینیم وشعار ما افزایش ارزش افزوده بخش نوغانداری درکشور است.



وی با بیان اینکه نقشه راه نوغانداری کشور تدوین شده است گفت:بزودی مرکز توسعه نوغانداری کشور در گیلان راه اندازی می شود و این مرکز وظیفه سیاست گذاری و توسعه نوغانداری در کشور را دارد.