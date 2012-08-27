240 نفر از کارکنان ممتاز نیروی زمینی ارتش در مشهد تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ ستاد احمد رضا پوردستان ظهر سه شنبه در این مراسم گفت: یک نظامی ممتاز می بایست در تمامی ابعاد چه از نظر معنوی،نظامی، فرهنگی و خدمتی ممتاز باشد.

وی با اشاره به فرمایش امام راحل (ره) که فرمودند پشت سر هر مرد موفق یک زن موفق است، گفت: اگر رزمندگان، در هشت سال دفاع مقدس در جبهه های جنگ سر افرازانه در مقابل دشمنان ایستادند همه از تلاش و مجاهدتهای شبانه روزی همسران آنها و دلسوزی آنهاست.

وی افزود: انسان ممتاز در عرصه کاری خود باید با احساس معنوی بالا به میهن خود وکارکنان خدمت کند در غیر این صورت نمی تواند در میان کارکنان و سربازان تاثیر مثبت گذاشته و بعنوان الگو مطرح باشد.

وی گفت: اگر امروز ما شاهد پیشرفت های مختلف در عرصه های گوناگون هستیم این امر نشات گرفته از ایمان، وجدان کاری و عشق انسان های نمونه به کشور است.

فرماندهی کل قوا، ارتقاء ومنزلت فردی و اجتماعی کارکنان آجا، توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعامل بین کار و زندگی، تقدیر و تجلیل از کارکنان در محیط معنوی و فراهم آوردن نشاط و رضایت خدمتی را از اهداف برگزاری این همایش برشمرد.

وی اعتقاد به تعالیم اسلامی و ولایت فقیه در خود و خانواده ،رضایت مندی و مثبت اندیشی، رعایت عدالت سازمانی و ایجاد اعتماد و استحکام بخشیدن به سلسله مراتب، تلاش در راستای تحقق منافع فردی، گروهی و اجتماعی، اجرای شعار ایمان، انضباط، اقتدار، و ولایت مداری را از ویژگیهای انسان ممتاز برشمرد.

در ادامه ارشد عقیدتی سیاسی های ارتش در منطقه خراسان گفت: آزادترین، قوی ترین و با اقتدارترین ارتش در دنیا ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

حجت الاسلام عباس مقدسیان با اشاره به حدیثی از رسول اکرم (ص) که فرمودند جهاد کنید،خدا فرزندان شما را به عزت و بزرگی می رساند، گفت: اگر رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در جبهه های جنگ حماسه آفریدند آثار و برکات آنرا در فرزندان و خانواده های آنان می بینیم که امروز به عنوان چهره های ممتاز و برگزیده با مقامات عالی مشغول انجام خدمت به میهن اسلامی هستند.

وی یکی از نشانه های انسان ممتاز را اخلاص داشتن و برای خدا کار کردن دانست.